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Мирные переговоры не будут означать завершение войны: какой план у Путина

Владимир Зеленский рассказал, зачем Путину "мирные переговоры"

сегодня, 09:40
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Кравцев Сергей

Российский диктатор Владимир Путин хочет "мирных переговоров" не для того, чтобы положить конец войне, а, чтобы взять паузу. Также прекращение огня позволило бы снять некоторые санкции. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью NBC News заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Мирные переговоры не будут означать завершение войны: какой план у Путина

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Украинский лидер отметил, глава Кремля Владимир Путин хочет сесть за стол переговоров не для того, чтобы положить конец войне, а для того, чтобы заключить соглашение о прекращении огня, которое сняло бы некоторые международные санкции с России и позволило бы ее вооруженным силам перегруппироваться.

"Это действительно то, чего он хочет. Он хочет сделать паузу, подготовиться, потренироваться, снять некоторые санкции из-за прекращения огня и так далее", — констатировал Зеленский.

Читайте также на портале "Комментарии" — переговоры по установлению мира в Украине с российским диктатором Владимиром Путиным можно вести и без доверия к нему. Ключевое – это сильная позиция НАТО. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил министр обороны США Пит Гегсет на пресс-конференции в Варшаве, где он встречался со своим польским коллегой Владиславом Косиняком-Камышем.

Также издание "Комментарии" сообщало – Владимир Зеленский ответил, верит ли он, что Дональд Трамп за 100 дней принесет мир в Украину.

Ранее "Комментарии" писали – путинский режим приказал государственным и проправительственным СМИ освещать телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и правителем России Владимиром Путиным как инициативу и дипломатическую победу Кремля. Об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны.



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