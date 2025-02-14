Доверяют ли в команде Трампа Путину во время переговоров: заявление главы Пентагона

Переговоры по установлению мира в Украине с российским диктатором Владимиром Путиным можно вести и без доверия к нему. Ключевое – это сильная позиция НАТО. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил министр обороны США Пит Гегсет на пресс-конференции в Варшаве, где он встречался со своим польским коллегой Владиславом Косиняком-Камышем.

Пит Гегсет. Фото: из открытых источников

"Есть ли доверие? Нет. Вам не обязательно действовать на основе доверия, чтобы заключить сделку", — ответил Гегсет на вопрос журналистов относительно мирных переговоров с Путиным.

По словам министра обороны США, "не нужно доверять кому-то, чтобы вести с ним переговоры". Вместе с тем Гегсет вспомнил слова 40-го президента США Рональда Рейгана, который говорил, что отношениях с Россией нужно помнить слова "доверяй, но проверяй".

Глава Пентагона подчеркнул, что для прочного мирного соглашения больше нужна сильная позиция Североатлантического альянса, чем доверие. По его словам, если НАТО действительно увеличит свои возможности и расходы, это сдержит Путина от агрессивных действий.

Гегсет добавил, что его работа как министра обороны США заключается не в том, чтобы читать мысли Путина. Он должен "обеспечить дальнейший контроль, чтобы убедиться, что любой достигнутый мир является устойчивым и длительным".

"Президент Трамп будет тем, кто будет сидеть за столом с Зеленским и Путиным", — высказался Гегсет.

Читайте также на портале "Комментарии" — министр обороны США Пит Гегсет заявил, что вопрос границ Украины "является частью обсуждения" на переговорах. Об этом сообщает "Sky News".

Глава Пентагона отметил, то, как границы Украины будут выглядеть в конечном итоге, еще предстоит выяснить. Сам же Гегсет заявил, что сейчас его работа заключается в том, чтобы "привнести реализм в разговор".



