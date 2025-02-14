Границей Украины будут торговать на переговорах: у Трампа шокировали заявлением

Министр обороны США Пит Гегсет заявил, что вопрос границ Украины "является частью обсуждения" на переговорах. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Sky News".

Пит Гегсет. Фото: из открытых источников

Глава Пентагона отметил, то, как границы Украины будут выглядеть в конечном итоге, еще предстоит выяснить.

Сам же Гегсет заявил, что сейчас его работа заключается в том, чтобы "привнести реализм в разговор".

"Реальность границ 2014 года в рамках переговорного урегулирования маловероятна. Реальность американских войск в Украине маловероятна, реальность членства Украины в НАТО, как часть урегулирования путем переговоров, маловероятна", — добавил министр обороны США.

Гегсета спросили, не ободрит ли Владимира Путина возможность сохранения Россией захваченных украинских территорий. Он отметил, что этого не произойдет, если НАТО продолжит наращивать свои инвестиции и возможности.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Украины Владимир Зеленский и российский диктатор Владимир Путин должны переступить через себя провести прямые переговоры. Такое заявление перед началом Мюнхенской конференции по безопасности сделал спецпредставитель Дональда Трампа Кит Кэллог.

Также издание "Комментарии" сообщало – президент США Дональд Трамп поручил спецпредставителю по Украине генерал-лейтенанту Киту Келлогу проложить путь к завершению войны в Украине. На все – про все отведено 100 дней. Однако, с каждым днем все меньше людей, которые считают, что Киту Келлогу удастся справиться с поставленной задачей. В первую очередь, из-за позиции самих россиян. Об этом пишет "The Wall Street Journal".



