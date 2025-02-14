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Кравцев Сергей
Министр обороны США Пит Гегсет заявил, что вопрос границ Украины "является частью обсуждения" на переговорах. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Sky News".
Пит Гегсет. Фото: из открытых источников
Глава Пентагона отметил, то, как границы Украины будут выглядеть в конечном итоге, еще предстоит выяснить.
Сам же Гегсет заявил, что сейчас его работа заключается в том, чтобы "привнести реализм в разговор".
Гегсета спросили, не ободрит ли Владимира Путина возможность сохранения Россией захваченных украинских территорий. Он отметил, что этого не произойдет, если НАТО продолжит наращивать свои инвестиции и возможности.
Читайте также на портале "Комментарии" — президент Украины Владимир Зеленский и российский диктатор Владимир Путин должны переступить через себя провести прямые переговоры. Такое заявление перед началом Мюнхенской конференции по безопасности сделал спецпредставитель Дональда Трампа Кит Кэллог.
Также издание "Комментарии" сообщало – президент США Дональд Трамп поручил спецпредставителю по Украине генерал-лейтенанту Киту Келлогу проложить путь к завершению войны в Украине. На все – про все отведено 100 дней. Однако, с каждым днем все меньше людей, которые считают, что Киту Келлогу удастся справиться с поставленной задачей. В первую очередь, из-за позиции самих россиян. Об этом пишет "The Wall Street Journal".
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