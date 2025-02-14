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Границей Украины будут торговать на переговорах: у Трампа шокировали заявлением

Реальность границ 2014 года в рамках переговорного урегулирования маловероятна, считает министр обороны Соединенных Штатов Америки Пит Гегсет

сегодня, 14:06
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Кравцев Сергей

Министр обороны США Пит Гегсет заявил, что вопрос границ Украины "является частью обсуждения" на переговорах. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Sky News".

Границей Украины будут торговать на переговорах: у Трампа шокировали заявлением

Пит Гегсет. Фото: из открытых источников

Глава Пентагона отметил, то, как границы Украины будут выглядеть в конечном итоге, еще предстоит выяснить.

Сам же Гегсет заявил, что сейчас его работа заключается в том, чтобы "привнести реализм в разговор".

"Реальность границ 2014 года в рамках переговорного урегулирования маловероятна. Реальность американских войск в Украине маловероятна, реальность членства Украины в НАТО, как часть урегулирования путем переговоров, маловероятна", — добавил министр обороны США.

Гегсета спросили, не ободрит ли Владимира Путина возможность сохранения Россией захваченных украинских территорий. Он отметил, что этого не произойдет, если НАТО продолжит наращивать свои инвестиции и возможности.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Украины Владимир Зеленский и российский диктатор Владимир Путин должны переступить через себя провести прямые переговоры. Такое заявление перед началом Мюнхенской конференции по безопасности сделал спецпредставитель Дональда Трампа Кит Кэллог.

Также издание "Комментарии" сообщало – президент США Дональд Трамп поручил спецпредставителю по Украине генерал-лейтенанту Киту Келлогу проложить путь к завершению войны в Украине. На все – про все отведено 100 дней. Однако, с каждым днем все меньше людей, которые считают, что Киту Келлогу удастся справиться с поставленной задачей. В первую очередь, из-за позиции самих россиян. Об этом пишет "The Wall Street Journal".




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