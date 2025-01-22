Прекратится ли война в Украине через 100 дней: на Западе озвучили прогноз

Президент США Дональд Трамп поручил спецпредставителю по Украине генерал-лейтенанту Киту Келлогу проложить путь к завершению войны в Украине. На все – про все отведено 100 дней. Однако, с каждым днем все меньше людей, которые считают, что Киту Келлогу удастся справиться с поставленной задачей. В первую очередь, из-за позиции самих россиян. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Wall Street Journal".

Война в Украине. Фото: из открытых источников

СМИ цитирует мнения бывших коллеги Келлога, которые говорят, что он был назначен посланником по Украине на основании предложенного им мирного плана, который содержал глубокую критику администрации Байдена. В качестве уступки России план советовал отложить принятие Украины в НАТО и снять с России некоторые санкции в обмен на подписание мирного соглашения.

В то же время российские СМИ и чиновники Кремля критически восприняли как Келлога, так и его мирный план.

Сет Джонс, политолог и эксперт по вопросам обороны из Центра стратегических и международных исследований, назвал Келлога серьезным мыслителем, чье присутствие в орбите Трампа должно придать весомость решениям Белого дома по Украине. Однако, по его словам, личные нападки Кремля на Келлога и его план не сулят ничего хорошего для любого соглашения.

"Переговоры еще даже не начались, а они уже преследуют главного американца, участвующего в этом", — сказал он. "Это не способствует переговорам или даже прекращению огня".

Читайте также на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп заявил, что скорее всего, введет новые санкции против России. Это будет в случае, если российский диктатор Владимир Путин не сядет за стол переговоров по поводу войны Украине. Об этом он заявил, выступая в Белом доме, сообщает "Bloomberg".

В ходе выступления Дональд Трамп добавил, что скоро поговорит с Владимиром Путиным и готов с ним встретиться в любое время, когда он захочет.



