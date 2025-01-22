А вот это уже интересно: на что намекнул Трамп, если Путин не пойдет на переговоры

Президент США Дональд Трамп заявил, что скорее всего, введет новые санкции против России. Это будет в случае, если российский диктатор Владимир Путин не сядет за стол переговоров по поводу войны Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом он заявил, выступая в Белом доме, сообщает "Bloomberg".

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

В ходе выступления Дональд Трамп добавил, что скоро поговорит с Владимиром Путиным и готов с ним встретиться в любое время, когда он захочет.

"Президент (Украины Владимир — ред.) Зеленский хотел бы мира, но для этого нужны двое", — сказал президента США, имея ввиду Путина.

Трамп также подтвердил, что обсуждал войну в Украине во время недавнего телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином.

Стоит напомнить, 20 января после инаугурации Трамп тоже заявил, что Зеленский хочет заключить сделку. В то же время президент США выразил надежду, что Путин также должен быть готов к соглашению, поскольку, не заключая его, диктатор РФ разрушает Россию.

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Также издание "Комментарии" сообщало – президент США Дональд Трамп призвал российского диктатора Владимира Путина заключить соглашение, чтобы прекратить войну в Украине. Трамп подчеркнул, что продолжение войны разрушает Россию, нанося ей значительные экономические и человеческие потери. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на комментарии Трампа во время разговора с журналистами в Белом доме.



