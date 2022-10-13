Мирные игры Эрдогана и Путина: чего и почему ожидать Украине

В Казахстане начался саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). В нем, в частности, принимают участие российский диктатор Путин, самопровозглашенный президент Беларуси Лукашенко, турецкий лидер Эрдоган, глава ООН Гутерриш. В рамках саммита планируется двусторонняя встреча президентов России и Турции, во время которой Эрдоган, предположительно, предложит Путину посредничество Анкары в мирном урегулировании конфликта в Украине. Какие ожидания от этого саммита? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин

Мир всё еще колеблется и готов сотрудничать с РФ – вместо внедрения политики тотального изоляционизма

Политический эксперт Светлана Кушнир уверена, что на сегодняшней встрече в Казахстане будут принятые особые решения, но не обо всем расскажут публике.

"Так, турецкий и казахский лидеры – Эрдоган и Токаев – обсуждают повестку объединения и интеграции тюркского мира. А Эрдоган и Путин предметно обсуждают расширение газового хаба в Турции – и совместно хвалят самих себя за своевременно построенный и запущенный "Турецкий поток". Напомню, что в 2018 году состоялось историческое событие, подготовка к которому шла без малого тридцать лет. Государства Средней Азии и РФ договорились о разделе углеводородов Каспийского региона. Именно тогда был дан старт новому активному использованию южного пути в обход украинской ГТС. Сейчас, когда Евросоюз отказывается от российского газа и нефти, вопросы энергообеспечения готова взять на себя Турция", – отмечает Светлана Кушнир.

То есть, поясняет она, главный игрок по всем направлениям – Эрдоган. Рядом с которым так или иначе – Путин.

"Скорее всего, Эрдоган предложит российскому президенту Анкару как площадку переговоров (между Киевом и Москвой или Москвой и Западом), а свое влияние – как инструмент возможного разрешения "конфликта", как говорят на этом собрании (по факту – войны против Украины, которую развязала Россия). В этом ракурсе напомню историю двух документов, известных нам как "Минск-1" и "Минск-2". А также события и политиков того времени, которые подталкивали Украину к подписанию Минского протокола и Комплекса мер по урегулированию и выполнению Минских соглашений, а также подписанного в декабре 2019 года уже президентом Зеленским Парижского коммюнике (Минск-2 плюс формула Штайнмайера). Эрдоган может упирать, что одно мирное соглашение под его протекторатом уже было подписано – зерновая сделка, а значит сделать некий дубль в мирном варианте можно попытаться", – прогнозирует эксперт.

Она также обращает внимание, что на встрече в Казахстане присутствует ещё одна сторона зерновой сделки – глава ООН Антонио Гуттериш. И это, по мнению Светланы Кушнир, не может не вызывать некого сомнения касательно чистоплотности намерений и действий руководства Организации Объединённых Наций. Нет ли с его стороны подогревания РФ?

"Как бы там ни было, мы стоим на своём – Россия обязана убраться с украинской территории, быть признана государством-террористом, а кровавая война против украинского народа в международном правовом аспекте названа геноцидом украинской нации. Мир всё еще колеблется и готов сотрудничать с РФ – вместо внедрения политики тотального изоляционизма. Если не одумается, то война выплеснется за пределы Украины и затопит уже всех. И, возможно, это будет намного быстрее, чем некоторые себе это представляют", – констатирует Светлана Кушнир.

Украина не согласится на посредничество только Эрдогана

Директор Communication group, политический эксперт Владимир Манько уверен, что посредничество Эрдогана в вопросе урегулирования конфликта в Украине не приведет к практическим результатам.

"Не верна сама постановка вопроса – конфликт в Украине. То, что мы имеем – это агрессия РФ в Украине. Невозможно урегулировать то, чего нет. Но даже, если бы формулировку изменили на правильную, Украина не согласится на посредничество только Эрдогана, – считает эксперт. – Из-за его размытой и непоследовательной позиции по отношению к войне, доверие к лидеру Турции у нас – на низком уровне. Он может быть одним из посредников, а не единственным".

Да и вообще, продолжает Владимир Манько, вряд ли может идти речь о каком-то посредничестве.

"Подвергшаяся агрессии Украина, поддерживаемая партнерами, прочно стоит на позиции – любых переговоров (или напрямую или при посредничестве других сторон) с агрессором не может быть до полной деоккупации занятых территорий. А подобная, – резюмирует эксперт, – активность Эрдогана скорее обусловлена необходимостью повышения собственного авторитета как внутри Турции, так и в азиатском регионе, нежели желанием как-то реально повлиять на ситуацию".

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