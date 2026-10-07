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Мир совсем скоро забудет о войне: эксперт ошеломил заявлением о страшном сценарии в РФ

Политолог Валерий Клочок предположил, что масштабная эпидемия могла бы существенно изменить внимание мира к русско-украинской войне

7 октября 2026, 10:05
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Клименко Елена








Возможная масштабная вспышка опасной инфекции в России потенциально способна изменить международную повестку дня и повлиять на внимание мирового сообщества к войне в Украине. Если ситуация действительно приобретет масштабы эпидемии, для многих стран вопрос борьбы с новой угрозой может стать приоритетнее других международных проблем. Такое мнение высказал политолог Валерий Клочок.

Мир совсем скоро забудет о войне: эксперт ошеломил заявлением о страшном сценарии в РФ

Фото: из открытых источников

В то же время, он призывает не делать преждевременных выводов, ведь пока нет достаточной информации, которая позволяла бы достоверно оценить масштабы ситуации в России.

"Если мы столкнемся действительно с эпидемией чумы, то, пожалуй, миру будет не до войны. Поэтому сейчас нужно очень внимательно следить за происходящим и смотреть, как будет развиваться эта ситуация дальше. Пока что делать какие-то окончательные выводы я не спешил", — отметил Клочок.

Особое внимание эксперт обратил на реакцию Соединенных Штатов. По его словам, американские представители уже публично комментируют ситуацию, что может свидетельствовать о наличии у Вашингтона определенной информации, пока не попавшей в открытый доступ.  

"Меня настораживает именно реакция Соединенных Штатов. Если американская сторона уже обращает на это внимание и представители власти публично говорят о ситуации, то вполне возможно, что у них есть информация, которую мы пока не знаем. Поэтому я бы не исключал этот фактор и продолжал внимательно наблюдать", — объяснил политолог.

Клочок также напомнил о ситуации с COVID-19 в преддверии полномасштабного вторжения России. По его словам, тогда тема коронавируса постепенно исчезла из украинского информационного пространства, хотя до этого статистика заболеваемости и смертности находилась в центре внимания.    В то же время, эксперт не утверждает, что Москва намеренно использует возможную эпидемическую угрозу для достижения политических целей или завершения войны.

Я не готов говорить, что Россия сознательно использует эту ситуацию как способ завершения войны. Для таких выводов пока недостаточно данных. Но сам факт того, что эта проблема привлекает Вашингтона, является важным сигналом, и за ее развитием нужно следить", — подчеркнул Клочок.

Портал "Комментарии" уже писал, что в Верховной Раде готовят изменения, которые могут позволить парламенту продолжать работу во время воздушных тревог.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=_iHoyRp34dY
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