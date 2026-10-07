Світ зовсім скоро забуде про війну: експерт приголомшив заявою про страшний сценарій у РФ



















Можливий масштабний спалах небезпечної інфекції в Росії потенційно здатен змінити міжнародний порядок денний та вплинути на увагу світової спільноти до війни в Україні. Якщо ситуація справді набуде масштабів епідемії, для багатьох країн питання боротьби з новою загрозою може стати пріоритетнішим за інші міжнародні проблеми. Таку думку висловив політолог Валерій Клочок.

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Водночас він закликає не робити передчасних висновків, адже наразі немає достатньої інформації, яка дозволяла б достовірно оцінити масштаби ситуації в Росії.

"Якщо ми зіткнемося справді з епідемією чуми, то, мабуть, світу буде не до війни. Тому зараз потрібно дуже уважно стежити за тим, що відбувається, і дивитися, як розвиватиметься ця ситуація далі. Поки що робити якісь остаточні висновки я б не поспішав", — зазначив Клочок.

Окрему увагу експерт звернув на реакцію Сполучених Штатів. За його словами, американські представники вже публічно коментують ситуацію, що може свідчити про наявність у Вашингтона певної інформації, яка поки не потрапила у відкритий доступ.

"Мене насторожує саме реакція Сполучених Штатів. Якщо американська сторона вже звертає на це увагу і представники влади публічно говорять про ситуацію, то цілком можливо, що вони мають інформацію, якої ми поки не знаємо. Тому я б не відкидав цей фактор і продовжував уважно спостерігати", — пояснив політолог.

Клочок також нагадав про ситуацію з COVID-19 напередодні повномасштабного вторгнення Росії. За його словами, тоді тема коронавірусу поступово зникла з українського інформаційного простору, хоча до цього статистика захворюваності та смертності перебувала у центрі уваги. Водночас експерт не стверджує, що Москва навмисно використовує можливу епідемічну загрозу для досягнення політичних цілей або завершення війни.

"Я не готовий говорити, що Росія свідомо використовує цю ситуацію як спосіб завершення війни. Для таких висновків наразі просто недостатньо даних. Але сам факт того, що ця проблема привертає увагу Вашингтона, є важливим сигналом, і за її розвитком потрібно стежити", — наголосив Клочок.

Портал "Коментарі" вже писав, що у Верховній Раді готують зміни, які можуть дозволити парламенту продовжувати роботу під час повітряних тривог.