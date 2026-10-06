"Будемо сидіти у метро вночі": у Раді шокували заявою про роботу під час атак РФ

У Верховній Раді готують зміни, які можуть дозволити парламенту продовжувати роботу під час повітряних тривог. Йдеться про перенесення засідань до укриття та коригування системи електронного голосування, щоб депутати могли ухвалювати рішення навіть у період дії сигналу тривоги. Водночас народний депутат і політолог Микола Давидюк запропонував альтернативний варіант — проводити засідання парламенту безпосередньо в метро та в нічний час.

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За словами Давидюка, для реалізації варіанту з укриттям необхідно спершу внести зміни до регламенту Верховної Ради. Депутати вже ознайомилися з новою системою голосування та пройшли відповідне тренування, однак остаточне рішення залежатиме від голосування в парламенті. При цьому, як зазначив нардеп, підтримують таку ідею не всі політичні сили.

Водночас сам Давидюк вважає, що можна піти ще далі та фактично перенести роботу парламенту під землю. На його думку, для цього можна використати одну зі станцій київського метро, де не здійснюється регулярний рух поїздів, облаштувавши там тимчасове робоче приміщення для народних депутатів.

"Я взагалі виступаю за те, що давайте брати якусь станцію метро, коли не їздять поїзда, робити нічні засідання. У нас же є і “Львівська брама”, і “Теличка”, станції, які не працюють. Давайте собі там обладнаємо виїзний офіс і будемо сидіти в метро вночі", — запропонував політик.

Він також звернув увагу, що такий формат дозволив би парламенту не переривати роботу через повітряні тривоги та одночасно перебувати у захищеному просторі. Потреба в новому форматі роботи Ради виникла через те, що засідання парламенту нині не проводяться під час повітряних тривог через загрозу російських ударів.

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