"Будем сидеть в метро ночью": в Раде шокировали заявлением о работе во время атак РФ

В Верховной Раде готовят изменения, которые могут разрешить парламенту продолжать работу во время воздушных тревог. Речь идет о переносе заседаний в укрытие и корректировку системы электронного голосования, чтобы депутаты могли принимать решение даже в период действия сигнала тревоги. В то же время, народный депутат и политолог Николай Давыдюк предложил альтернативный вариант — проводить заседание парламента непосредственно в метро и в ночное время.

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По словам Давидюка, для реализации варианта с укрытием необходимо сначала внести изменения в регламент Верховной Рады. Депутаты уже ознакомились с новой системой голосования и прошли соответствующую тренировку, однако окончательное решение будет зависеть от голосования в парламенте. При этом, как отметил нардеп, такую идею поддерживают не все политические силы.

В то же время, сам Давидюк считает, что можно пойти еще дальше и фактически перенести работу парламента под землю. По его мнению, для этого можно использовать одну из станций киевского метро, где не осуществляется регулярное движение поездов, обустроив там временное рабочее помещение для народных депутатов.

"Я вообще выступаю за то, что давайте брать какую-то станцию метро, когда не ездят поезда, делать ночные заседания. У нас же есть и "Львовские ворота", и "Телочка", неработающие станции. Давайте себе там оборудоваем выездной офис и будем сидеть в метро ночью", — предложил политик.

Он также обратил внимание, что такой формат позволил бы парламенту не прерывать работу из-за воздушных тревог и одновременно находиться в защищенном пространстве. Потребность в новом формате работы Рады возникла из-за того, что заседания парламента сейчас не проводятся во время воздушных тревог из-за угрозы российских ударов.

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