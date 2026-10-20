Мир или капитуляция: чем может закончиться встреча Зеленского с Уиткоффом

Встреча президента Украины Владимира Зеленского со Стивом Уиткоффом в Норвегии, анонсированная для разработки мирного предложения по завершению войны, может стать важным этапом переговоров. Три модели искусственного интеллекта назвали сценарии, при которых попытка достичь мира может обернуться серьезными потерями для Киева.

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Чат-бот ChatGPT считает, что наихудший результат – не провал встречи, а появление мирного плана, который заставит Украину уступать под давлением США.

Риски растут на фоне обострения отношений между Киевом и Вашингтоном, задержек со снабжением оружия и критики Зеленского со стороны Дональда Трампа. Если США поставят скорое завершение войны выше справедливого и устойчивого мира, Киев могут склонять к территориальным уступкам и ограничениям в военной сфере.

Вторая угроза – сокращение американской помощи, если Украина откажется от предложенных условий. В результате Киев окажется перед сложным выбором: согласиться на уступки или продолжать войну с меньшей поддержкой США.

В то же время, даже согласие Украины не будет гарантировать завершение боевых действий. Без реальных гарантий безопасности договоренность, по мнению чат-бота, может стать только передышкой перед новой войной.

Чат-бот Grok прогнозирует сценарий, при котором США потребуют заморозки войны по нынешней линии фронта без четких гарантий безопасности. Россия сохранит захваченные территории, а Украина получит только обещания помощи в восстановлении и ограниченную военную поддержку.

Среди возможных требований чат-бот также называет одностороннее прекращение украинских ударов по российской энергетической инфраструктуре.

Если Киев откажется, Трамп может обвинить украинские власти в блокировании мира и еще больше сократить передачу разведданных, поставки Patriot и политическую поддержку. Если же согласится – рискует получить слабое соглашение, которое Россия нарушит после восстановления сил.

По мнению Grok, в таком случае Украина выйдет из переговоров в худшей позиции, а Кремль почувствует, что время работает на него.

Чат-бот DeepSeek считает худшим вариантом сделку, которая будет формально выглядеть компромиссом, но фактически будет означать капитуляцию.

Среди возможных уступок чат-бот называет вывод украинских войск из неоккупированных частей Донбасса, сокращение армии, отказ от части вооружений и отложение вступления в НАТО. Особую опасность представляет возможный урон Славянска, Краматорска, Дружковки и Константиновки, что ослабит оборонительные позиции Украины.

DeepSeek также предупреждает, что Россия может использовать перемирие для перегруппировки войск и наращивания сил, а Украина останется без надежных гарантий безопасности. В результате мирное соглашение не завершит войну, а подготовит новый этап боевых действий на худших для Киева условиях.

В заключении все три чата-боты сходятся в главном: худший сценарий — уступки Украины без надежных гарантий безопасности, которые позволят России сохранить преимущества и подготовиться к новому наступлению. В то же время ChatGPT отмечает давление США, Grok — заморозку фронта и риск потери американской поддержки, а DeepSeek — территориальные уступки и ослабление украинской армии.

Отметим, это прогнозы чат-ботов, а не подтвержденные результаты переговоров. Главный риск, по оценке ИИ, состоит в том, что соглашение может остановить боевые действия только временно, не устраняя угрозу нового российского нападения.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какие предприятия в Украине невозможно будет восстановить после войны.



