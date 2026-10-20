Україна втратила їх назавжди: які підприємства вже неможливо відновити після війни

Війна завдала українській промисловості втрат, які можуть змінити економіку країни на десятиліття. Штучний інтелект оцінив втратити та назвав підприємства, які після війни неможливо буде відновити.

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

Чат-бот ChatGPT назвав одним із найболючіших прикладів втрату маріупольських підприємств — “Азовсталі” та металургійного комбінату імені Ілліча. Це були не просто заводи, а масштабні виробничі комплекси, які забезпечували роботою людей і формували економічну основу міста.

Серед інших серйозних втрат чат-бот виділив вугільну промисловість Донбасу, коксохімію та підприємства на окупованих територіях, до яких Україна втратила доступ. Частину шахт затоплено, обладнання знищено або демонтовано, а виробничі зв'язки порушено.

Модель ШІ зазначає, що відновити колишню промислову карту України, найімовірніше, не вдасться. Для відбудови потрібні не лише гроші, а й безпека, енергія, вода, логістика та фахівці. Тому ключовим завданням може стати створення сучасних підприємств замість відтворення старих промислових гігантів.

Чат-бот Gemini вважає, що війна прискорила завершення епохи радянської важкої промисловості в Україні. На його думку, проблема полягає не тільки у фізичних руйнуваннях, а й у тому, що відновлення багатьох підприємств у колишньому форматі економічно невиправдане.

Серед найбільших втрат чат-бот назвав металургійні комбінати Маріуполя, важке машинобудування та вагонобудування, коксохімію і великотоннажну хімію. Зокрема, у відповіді згадуються "Азовмаш", Авдіївський коксохімічний завод і Сєвєродонецький “Азот”.

Окремо Gemini звернув увагу на суднобудування в Миколаєві. За його оцінкою, галузь втратила технологічні ланцюжки та спеціалізовані кадри. Майбутнє української індустрії він пов'язує з високотехнологічними, децентралізованими й енергоефективними виробництвами, а не поверненням до колишньої моделі.

Чат-бот Grok зосередився передусім на металургії. Він наголосив, що “Азовсталь” і комбінат імені Ілліча залишаються серед найбільших промислових втрат України через руйнування та окупацію Маріуполя.

Також чат-бот заявив про пошкодження металургійних потужностей, проблеми феросплавного виробництва та втрату доступу до значної частини коксівного вугілля. За його оцінкою, відновлення потребуватиме мільярдів доларів і тривалого часу, а деякі підприємства можуть не повернутися до роботи в колишньому вигляді.

Grok попередив про ризик подальшого скорочення української важкої металургії. Водночас він не виключає відбудови частини виробництв після війни, хоча для цього знадобляться значні інвестиції та пристосування до нових умов ринку.

Усі три чат-боти сходяться на тому, що найсерйозніші втрати пов'язані з металургією Маріуполя та промисловими підприємствами Донбасу. Вони також наголошують: повернути виробництва до довоєнного стану буде складно через руйнування, окупацію, втрату обладнання та виробничих зв'язків.

Головна відмінність — в акцентах. ChatGPT наголошує на комплексних економічних наслідках і необхідності модернізації. Gemini вважає відновлення застарілих промислових моделей недоцільним. Grok найбільше зосереджується на загрозі для металургії.

Варто зазначити, що чат-боти моделювали можливий сценарій, які може не справдитися в реальності.

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