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Мир чи капітуляція: чим може закінчитися зустріч Зеленського з Віткоффом

Штучний інтелект змоделював найгірший результат переговорів Зеленського та Віткоффа в Норвегії

20 жовтня 2026, 16:26
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Кречмаровская Наталия

Зустріч президента України Володимира Зеленського зі Стівом Віткоффом у Норвегії, анонсована для розробки мирної пропозиції щодо завершення війни, може стати важливим етапом переговорів. Три моделі штучного інтелекту назвали сценарії, за яких спроба досягти миру може обернутися серйозними втратами для Києва.

Мир чи капітуляція: чим може закінчитися зустріч Зеленського з Віткоффом

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

Чат-бот ChatGPT вважає, що найгірший результат — не провал зустрічі, а поява мирного плану, який змушуватиме Україну поступатися під тиском США.

Ризики зростають на тлі загострення відносин між Києвом і Вашингтоном, затримок з постачанням зброї та критики Зеленського з боку Дональда Трампа. Якщо США поставлять швидке завершення війни вище за справедливий і стійкий мир, Київ можуть схиляти до територіальних поступок та обмежень у військовій сфері.

Інша загроза — скорочення американської допомоги, якщо Україна відмовиться від запропонованих умов. У результаті Київ опиниться перед складним вибором: погодитися на поступки або продовжувати війну з меншою підтримкою США.

Водночас навіть згода України не гарантуватиме завершення бойових дій. Без реальних гарантій безпеки домовленість, на думку чат-бота, може стати лише перепочинком перед новою війною.

Чат-бот Grok прогнозує сценарій, за якого США вимагатимуть замороження війни по нинішній лінії фронту без чітких гарантій безпеки. Росія збереже захоплені території, а Україна натомість отримає лише обіцянки допомоги у відбудові та обмежену військову підтримку.

Серед можливих вимог чат-бот також називає одностороннє припинення українських ударів по російській енергетичній інфраструктурі.

Якщо Київ відмовиться, Трамп може звинуватити українську владу в блокуванні миру та ще більше скоротити передачу розвідданих, постачання Patriot і політичну підтримку. Якщо ж погодиться — ризикує отримати слабку угоду, яку Росія порушить після відновлення сил.

На думку Grok, у такому разі Україна вийде з переговорів у гіршій позиції, а Кремль відчує, що час працює на нього.

Чат-бот DeepSeek вважає найгіршим варіантом угоду, яка формально виглядатиме компромісом, але фактично означатиме капітуляцію.

Серед можливих поступок чат-бот називає виведення українських військ із неокупованих частин Донбасу, скорочення армії, відмову від частини озброєнь і відкладення вступу до НАТО. Особливу небезпеку становить можлива втрата Слов'янська, Краматорська, Дружківки та Костянтинівки, що послабить оборонні позиції України.

DeepSeek також попереджає: Росія може використати перемир'я для перегрупування військ і нарощування сил, а Україна залишиться без надійних гарантій безпеки. У результаті мирна угода не завершить війну, а лише підготує новий етап бойових дій на гірших для Києва умовах.

У висновку усі три чат-боти сходяться в головному: найгірший сценарій — поступки України без надійних гарантій безпеки, які дозволять Росії зберегти переваги та підготуватися до нового наступу. Водночас ChatGPT наголошує на тиску США, Grok — на замороженні фронту й ризику втрати американської підтримки, а DeepSeek — на територіальних поступках і послабленні української армії.

Зазначимо, це прогнози чат-ботів, а не підтверджені результати переговорів. Головний ризик, за оцінкою ШІ, полягає в тому, що угода може зупинити бойові дії лише тимчасово, не усунувши загрози нового російського нападу.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, які підприємства в Україні неможливо буде відновити після війни.




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