Минобороны: Запасы боеприпасов определенных номенклатур падают до критического уровня

Сейчас Россия на фронте пользуется своим преимуществом в боеприпасах и не уменьшает интенсивность огня, заявил генерал-лейтенант Иван Гаврилюк.

Война в Украине

По его словам, с начала 2024 года на линии фронта враг имеет преимущество в артиллерийском огне из расчета 7 к 1. При этом замминистра обороны добавил, что враг рассчитывает на то, что ему хватит боеприпасов, чтобы доминировать на поле боя еще в течение длительного времени.

Как отметил Гаврилюк, помогают захватчикам устраивать "огненный вал" на линии фронта в Северной Корее, которые поставляют стране-агрессору снаряды.

При этом генерал-лейтенант сообщил о том, что оккупанты на фронте активно используют авиацию, особенно для "сброса" управляемых авиабомб. По информации замминистра, с начала 2024 года, а именно за первые 77 суток самолеты оккупантов сбросили на позиции Сил обороны более 3500 авиабомб. Если сравнивать это количество сбросов с 2023 годом, то сейчас их больше в 16 раз.

По словам Гаврилюка, сломать доминирование противника в воздухе можно с помощью американских истребителей F -16 , однако их нет. При этом, добавил замминистра, запасы боеприпасов определенных номенклатур падают до критического уровня.

Как подчеркнул генерал-лейтенант, эти факторы усложняют задачу украинским военным противодействовать россиянам в захватнической войне.

Напомним, The Telegraph недавно сообщал о том, что из-за отсутствия помощи от Соединенных Штатов запасы зенитных ракет к системам ПВО в Украине якобы подходят к концу. По информации издания, если сейчас силы противовоздушной обороны сбивают 4 из 5 вражеских ракет, то уже через несколько недель смогут сбивать только одну ракету из 5.

Также известно, что Украина все еще ожидает , когда будут поставлены американские истребители.