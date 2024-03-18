logo

BTC/USD

67017.88

ETH/USD

3487.17

LTC/USD

81.54

USD/UAH

39.20

EUR/UAH

42.90

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Минобороны: Запасы боеприпасов определенных номенклатур падают до критического уровня
commentss НОВОСТИ Все новости

Минобороны: Запасы боеприпасов определенных номенклатур падают до критического уровня

Запасы боеприпасов некоторых номенклатур падают до критического уровня. Об этом сказал «Укринформу» заместитель главы Минобороны Иван Гаврилюк. При этом он подчеркнул, что преимущество врага в артиллерийском огне составляет 7 к 1

сегодня, 17:51
Автор:
avatar

Ткачик Олеся
Поделитесь публикацией:

Сейчас Россия на фронте пользуется своим преимуществом в боеприпасах и не уменьшает интенсивность огня, заявил генерал-лейтенант Иван Гаврилюк.

Минобороны: Запасы боеприпасов определенных номенклатур падают до критического уровня

Война в Украине

По его словам, с начала 2024 года на линии фронта враг имеет преимущество в артиллерийском огне из расчета 7 к 1. При этом замминистра обороны добавил, что враг рассчитывает на то, что ему хватит боеприпасов, чтобы доминировать на поле боя еще в течение длительного времени.

Как отметил Гаврилюк, помогают захватчикам устраивать "огненный вал" на линии фронта в Северной Корее, которые поставляют стране-агрессору снаряды.

При этом генерал-лейтенант сообщил о том, что оккупанты на фронте активно используют авиацию, особенно для "сброса" управляемых авиабомб. По информации замминистра, с начала 2024 года, а именно за первые 77 суток самолеты оккупантов сбросили на позиции Сил обороны более 3500 авиабомб. Если сравнивать это количество сбросов с 2023 годом, то сейчас их больше в 16 раз.

По словам Гаврилюка, сломать доминирование противника в воздухе можно с помощью американских истребителей F -16 , однако их нет. При этом, добавил замминистра, запасы боеприпасов определенных номенклатур падают до критического уровня.

Как подчеркнул генерал-лейтенант, эти факторы усложняют задачу украинским военным противодействовать россиянам в захватнической войне.

Напомним, The Telegraph недавно сообщал о том, что из-за отсутствия помощи от Соединенных Штатов запасы зенитных ракет к системам ПВО в Украине якобы подходят к концу. По информации издания, если сейчас силы противовоздушной обороны сбивают 4 из 5 вражеских ракет, то уже через несколько недель смогут сбивать только одну ракету из 5.

Также известно, что Украина все еще ожидает , когда будут поставлены американские истребители.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3841249-aki-faktori-vplivaut-na-situaciu-na-fronti.html
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости