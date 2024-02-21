Генсек НАТО назвал дилемму по поставкам F-16: смогут ли западные самолеты бить по территории России

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал о дилемме со сроками поставки истребителей F-16 в Украину. По его словам, чем дольше учатся украинские пилоты, тем сильнее и лучше будет эффект применения западных истребителей на войне против России.



Генсек НАТО Йенс Столтенберг об истребителях F-16 для Украины. Фото из открытых источников

Во время интервью "Радио Свобода" генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал о ситуации со сроками поставок F-16 в Украину.

"Невозможно точно сказать, когда, потому что это дилемма. Мы все хотим, чтобы F-16 были там (в Украине) как можно раньше. При этом, конечно, эффект от F-16 будет сильнее и лучше, чем более обученные и подготовленные пилоты", – заявил Столтенберг.

Генсек НАТО подчеркнул, что в этом вопросе следует прислушаться к военным экспертам по поставкам истребителей Украине и добавил, что "чем быстрее, тем лучше". Однако, по словам Столтенберга, это оружие должно быть эффективным и иметь хорошие системы обслуживания, когда окажется в Украине.

Йенс Столтенберг также ответил, сможет ли Украина истребителями F-16 наносить удары по России.

"У разных союзников – несколько разная политика на этот счет. Но в целом… это вооруженная агрессия России против Украины с грубым нарушением международного права. А по международному законодательству, Украина имеет право на самооборону. И это включает также нанесение ударов по законным военным целям – российским военным целям за пределами Украины", – объяснил Столтенберг.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, могут ли пилоты F-16 из других стран воевать на стороне Украины.

Также "Комментарии" писали, что в Нидерландах сообщили, когда Украина получит первые истребители F-16.