Генсек НАТО назвал дилемму по поставкам F-16: смогут ли западные самолеты бить по территории России

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал о дилемме со сроками поставки истребителей F-16 в Украину. По его словам, чем дольше учатся украинские пилоты, тем сильнее и лучше будет эффект применения западных истребителей на войне против России.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг об истребителях F-16 для Украины. Фото из открытых источников
Во время интервью "Радио Свобода" генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал о ситуации со сроками поставок F-16 в Украину.
Генсек НАТО подчеркнул, что в этом вопросе следует прислушаться к военным экспертам по поставкам истребителей Украине и добавил, что "чем быстрее, тем лучше". Однако, по словам Столтенберга, это оружие должно быть эффективным и иметь хорошие системы обслуживания, когда окажется в Украине.
Йенс Столтенберг также ответил, сможет ли Украина истребителями F-16 наносить удары по России.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, могут ли пилоты F-16 из других стран воевать на стороне Украины.
Также "Комментарии" писали, что в Нидерландах сообщили, когда Украина получит первые истребители F-16.
Обсуждения
Новости