Минобороны Украины утвердило использование нового ружья "Сафари"

Министерство обороны Украины объявило о допуске к использованию полуавтоматического дробовика Safari HG-105M в подразделениях Сил обороны. Это новейшее оружие разработано для эффективного использования в условиях ограниченного пространства во время боевых действий и имеет потенциал в борьбе с вражескими дронами.

Ружье "Сафари". Фото: Минобороны

Министерство обороны Украины завершило кодификацию и допустило к эксплуатации полуавтоматический дробовик Safari HG-105M, который может использоваться в подразделениях Сил обороны. Это ружье пригодно для использования во время боевых действий. Кроме того, с использованием охотничьих патронов со дробью, она может служить инструментом для нейтрализации вражеских FPV-дронов.

Safari HG-105M является полуавтоматическим дробовиком с газопоршневым механизмом и съемным магазином. Изготовленное по технологии булпап, это ружье позволяет уменьшить общую длину без сокращения длины ствола, что способствует улучшенной маневренности. Благодаря такой конструкции центр тяжести оружия смещается к его середине, что уменьшает нагрузку на стрелка во время длительного использования.

Ружье предназначено для использования патронов калибра 12 и может иметь магазины вместимостью на 5 или 10 патронов. Вес Safari HG-105M составляет чуть более 4 кг, что делает его достаточно удобным в использовании.

Для производителей и разработчиков военной техники, имеющих вопрос о процессе кодификации, доступна электронная почта Главного управления обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники: [email protected].

Напомним, Департамент политики закупок Минобороны совместно с Командованием сил логистики в течение июля-августа провел опрос военных с целью определения, какие вещи им необходимы. Среди самых запрошенных определили бейсболки, штаны с наколенниками, итоги для турникетов и планшетов. Именно для этих вещей в ведомстве разрабатываются технические спецификации.