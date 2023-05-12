Минобороны Украины потроллило рашистов

В своем аккаунте в Twitter Министерство обороны Украины разместило фото премьера Британии Риши Сунака и Владимира Зеленского на борту военного самолета или вертолета, которые вместе весело смеются. Об этом сообщают "Комментарии".

Минобороны использовало совместное фото Владимира Зеленского и Риши Сунака

"Момент, когда ты понимаешь, что расстояние от линии фронта до военных кораблей с ракетами "Калибр" в Севастопольской бухте составляет 298 км 700 метров", — говорится в сообщении Минобороны Украины.

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Напомним, что 11 мая Великобритания подтвердила передачу Украине дальнобойных ракет Storm Shadow. С помощью этих ракет ВСУ получили возможность наносить удары на расстояние около 250 км — вглубь оккупированных россиянами украинских территорий.

Сегодня, во второй половине дня, по заводу в Луганске, где, вероятно, располагался военный объект оккупантов, был нанесен точный удар. Рашисты допустили, что, учитывая дальность удара, это могло быть первое использование Украиной ракет Storm Shadow.

Storm Shadow – англо-французская малозаметная крылатая ракета большой дальности воздушного базирования. Ракета оснащена турбореактивным двигателем со скоростью 0,8 мА. Боеголовка имеет первоначальный проникающий заряд для разрушения почвы или проникновения в бункер, а также взрывник с переменной задержкой для управления детонацией основной боеголовки. Ракета весит около 1300 кг. Максимальный диаметр корпуса составляет 48 сантиметров, а размах крыла – 3 метра. Предполагаемые цели – командные пункты, пункты управления и связи; аэродромы; порты и электростанции; места структурного обслуживания самолетов/хранилища боеприпасов; надводные корабли и подлодки в порту; мосты и другие стратегические объекты высокой ценности Это ракета типа "выстрелил и забыл", запрограммированная перед запуском. После запуска ракету нельзя контролировать или дать команду на самоуничтожение, а информация о целях не может быть изменена. Планировщики миссии программируют ракету с учетом данных о ПВО и целях. Ракета полуавтономно, на низкой траектории полета, руководствуясь GPS и картографией местности, следует в район цели. Вблизи цели ракета набирает высоту, а затем переходит в пикирование.

