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Минобороны Украины определило новые стандарты калорийности питания военных

Новые требования обеспечат надлежащий уровень питательности для военнослужащих

сегодня, 16:05
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Амбарцумян Анна

Министерство обороны Украины ввело новые требования к калорийности основных продуктов питания, предназначенных для обеспечения ВСУ. Это решение стало следствием проверок, в ходе которых были выявлены многочисленные нарушения, связанные с поставкой продуктов, не отвечающих необходимым стандартам энергетической ценности.

Минобороны Украины определило новые стандарты калорийности питания военных

Питание военных. Фото из открытых источников

"В условиях войны физические и психологические нагрузки на военнослужащих чрезвычайно высоки. Поэтому особенно важно, чтобы пищевые продукты полностью удовлетворяли потребности наших защитников по питательности и энергетической ценности. Установление четких требований к энергетической ценности продуктов – это не просто вопрос стандартов, а гарантия того, что наши защитники получат необходимое для поддержания боевой готовности и здоровья", – отметил заместитель министра обороны Дмитрий Клименков.

Отмечается, что закупочное агентство Миноборон ДОТ, начнет применять эти требования в рамках государственных контрактов на поставку пищевых продуктов, которые вступят в силу с начала 2025 года. Ранее поставщики самостоятельно определяли энергетическую ценность продуктов на этапе заключения сделок по ДОТ.

Новые стандарты закреплены в документе под названием "Требования к энергетической ценности некоторых пищевых продуктов по каталогу продуктов питания, показатели которых определены государственными стандартами".

Напомним, Департамент политики закупок Минобороны совместно с Командованием сил логистики в течение июля-августа провел опрос военных с целью определения, какие вещи им необходимы. Среди самых запрошенных определили бейсболки, штаны с наколенниками, итоги для турникетов и планшетов. Именно для этих вещей в ведомстве разрабатываются технические спецификации.



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Источник: https://mod.gov.ua/news/2024/10/26/minoboroni-vstanovilo-vimogi-do-kalorijnosti-harchuvannya-vijskovih
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