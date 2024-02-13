Минобороны «ухайдохало» кучу «дегенератских» бумажек. О чем речь

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Ткачик Олеся
"Бумажный ад" пожирал кучу времени и ресурса, а еще – демотивировал военных вплоть до депрессии, утверждает Виталий Шабунин. По его информации, например, ротный тратил на бюрократию 50-80% своего времени.
Цифровизация армии
По его словам, это лишь начало полноценной цифровизации армии, но эти изменения не просто революционные, они мировоззренческие.
В свою очередь военный Антон Колумбет отметил, что действительно в системе учета личного состава и военного имущества произошла настоящая революция.
По его словам, из текста новой Инструкции понятно, что сейчас можно использовать обычные офисные программы, но в будущем наконец-то готовится единая АСУ, с помощью которой армия сможет обмениваться унифицированной информацией и сопровождать кадровые вопросы без рассылки тысяч бумажных "бумажек".
Кроме того, добавил Колумбет, введена концепция "электронного документа", чем заложена основа наконец-то считать рапортом файл, а не бумажка.
Напомним, как передавал портал "Комментарии", Рустем Умеров, назначенный министром обороны, отметил, что он будет работать над цифровизацией армии.
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