Минобороны «ухайдохало» кучу «дегенератских» бумажек. О чем речь

"Бумажный ад" пожирал кучу времени и ресурса, а еще – демотивировал военных вплоть до депрессии, утверждает Виталий Шабунин. По его информации, например, ротный тратил на бюрократию 50-80% своего времени.

Цифровизация армии

"Изменения коснулись самых массовых секторов: учета имущества и личного состава. Если кратко, то Минобороны ухайдохало кучу дегенератских бумажек и журналов и ввело электронные формы отчетности",

– рассказал Шабунин.

По его словам, это лишь начало полноценной цифровизации армии, но эти изменения не просто революционные, они мировоззренческие.

"По состоянию на данный момент административные процессы в ВСУ – сплошной бумажный трэш. Бумажка на бумажке, и бумажкой погоняет. И на каждом нужно подписи кучи людей, которые часто по соседним селам дислоцируются. Мой личный рекорд – 30 подписей в сутки. Это очень крутые и нужные изменения. Усилиями многих хороших людей в МО армейскую бюрократию извлекут из каменного века",

– добавил Шабунин.

В свою очередь военный Антон Колумбет отметил, что действительно в системе учета личного состава и военного имущества произошла настоящая революция.

"Новые действующие инструкции по делопроизводству и учету личного состава предусматривают ведение электронных форм отчетности, отменены дебильные алфавитки, временки, журналы журналов и остального дегенеративного говна, которые были придуманы еще в советские времена",

– написал в Фейсбуке Колумбет.

По его словам, из текста новой Инструкции понятно, что сейчас можно использовать обычные офисные программы, но в будущем наконец-то готовится единая АСУ, с помощью которой армия сможет обмениваться унифицированной информацией и сопровождать кадровые вопросы без рассылки тысяч бумажных "бумажек".

Кроме того, добавил Колумбет, введена концепция "электронного документа", чем заложена основа наконец-то считать рапортом файл, а не бумажка.

"Тектонические сдвиги. Не думал, что доживу. Теперь будем следить за безумным сопротивлением этому, который устроит старая гвардия",

– добавил Колумбет.

Напомним, как передавал портал "Комментарии", Рустем Умеров, назначенный министром обороны, отметил, что он будет работать над цифровизацией армии.



