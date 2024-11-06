Минобороны тестирует новую зимнюю форму для женщин и развивает инклюзивные стандарты.

Министерство обороны Украины приступило к тестированию новых образцов женской военной формы, включая демисезонную и зимнюю одежду. Нововведения не только способствуют удобству женщин-военнослужащих, но и учитывают инклюзивные потребности. Кроме того, Минобороны работает над адаптацией бронежилетов и разработкой специальной одежды для раненых.

Женская военная форма. Фото из открытых источников

Министерство обороны начало полевые испытания новых демисезонных и зимних комплектов военной формы, адаптированных специально для женщин. Первые образцы зимнего обмундирования уже переданы на научно-исследовательские испытания. По словам Сергея Мельника, важно учесть, что традиционные мужские размеры не подходят для женщин, поэтому необходимо создавать одежду, полностью соответствующую анатомическим особенностям военнослужащих-женщин.

Процесс замедляется из-за нежелания отдельных производителей предоставлять тестовые образцы для дальнейшей разработки технических условий. Минобороны также учитывает отзывы женщин-военных по поводу летней формы и нательного белья, уже прошедших полевые испытания.

Разработка адаптивной одежды для раненых

В рамках проекта "Упаковка раненого" Министерство обороны создает специальный комплект адаптивной одежды для раненых, которая с 2025 года будет предоставляться бесплатно в стабилизационных пунктах и медицинских учреждениях. Инициатива охватывает все подразделения сил обороны и безопасности, а ее реализация требует согласования между ведомствами и утверждения на уровне правительства.

До конца 2024 г. планируется завершить реконструкцию 10 медицинских учреждений Минобороны для обеспечения безбарьерного доступа.

"На этот год были запланированы и профинансированы работы по 10 медицинским учреждениям Минобороны. Там будут построены и введены в эксплуатацию лифты, пандусы и другое оборудование, что облегчит жизнь военнослужащим, получившим инвалидность и нуждающимся. Уже планируем дальнейшие шаги в этом направлении и на следующий год", – отметил Сергей Мельник.

Напомним, Департамент политики закупок Минобороны совместно с Командованием сил логистики в течение июля-августа провел опрос военных с целью определения, какие вещи им необходимы. Среди самых запрошенных определили бейсболки, штаны с наколенниками, итоги для турникетов и планшетов. Именно для этих вещей в ведомстве разрабатываются технические спецификации.