Минобороны РФ объединяет усилия с ЧВК "Вагнера", ради главной цели, – ISW

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Кравцев Сергей
Несмотря на напряженность между Евгением Пригожиным и Минобороны РФ, министерство стремится к более тесному сотрудничеству с ЧВК "Вагнер", чтобы захватить Бахмут. Как передает издание "Комментарии", к такому выводу пришли в американском Институте изучения войны.
Бахмут. Фото: УНИАН
Военные аналитики считают, что о тесном сотрудничестве "вагнеровцев" с регулярными войсками РФ может свидетельствовать возвращение командующего Воздушно-десантными войсками Михаила Теплинского на фронт.
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По данным экспертов, части 106-й дивизии ВДВ действуют в районе Бахмута. А российские блогеры сообщают, что "вагнеровцы" используют на этом направлении танки Т-90, предполагая, что российское руководство выделило им более современные средства.
При этом в ISW сомневаются, что Теплинскому удастся вернуть ВДВ прежний статус "элитной силы" из-за огромных потерь.
Стоит отметить, что Теплинский участвовал в конфликте в "Приднестровье", чеченских войнах и в Сирии. В июне 2022 года его назначили командующим Воздушно-десантными войсками. В январе 2023 в британской разведке сообщили об увольнении Теплинского, назвав это "симптомом длительных разногласий в высшей иерархии". Вчера в Минобороны Великобритании заявили, что Теплинского возвращают на фронт. По их данным, он будет играть главную роль в командовании российскими войсками.
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