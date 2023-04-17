Минобороны РФ объединяет усилия с ЧВК "Вагнера", ради главной цели, – ISW

Несмотря на напряженность между Евгением Пригожиным и Минобороны РФ, министерство стремится к более тесному сотрудничеству с ЧВК "Вагнер", чтобы захватить Бахмут. Как передает издание "Комментарии", к такому выводу пришли в американском Институте изучения войны.

Бахмут. Фото: УНИАН

Военные аналитики считают, что о тесном сотрудничестве "вагнеровцев" с регулярными войсками РФ может свидетельствовать возвращение командующего Воздушно-десантными войсками Михаила Теплинского на фронт.

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"В последние несколько недель российское военное командование стало более тесно сотрудничать с "Вагнером", вероятно, в попытке ускорить захват Бахмута", — говорится в сообщении.

По данным экспертов, части 106-й дивизии ВДВ действуют в районе Бахмута. А российские блогеры сообщают, что "вагнеровцы" используют на этом направлении танки Т-90, предполагая, что российское руководство выделило им более современные средства.

При этом в ISW сомневаются, что Теплинскому удастся вернуть ВДВ прежний статус "элитной силы" из-за огромных потерь.

Стоит отметить, что Теплинский участвовал в конфликте в "Приднестровье", чеченских войнах и в Сирии. В июне 2022 года его назначили командующим Воздушно-десантными войсками. В январе 2023 в британской разведке сообщили об увольнении Теплинского, назвав это "симптомом длительных разногласий в высшей иерархии". Вчера в Минобороны Великобритании заявили, что Теплинского возвращают на фронт. По их данным, он будет играть главную роль в командовании российскими войсками.

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