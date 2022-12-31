Минобороны РФ готовит ПВО над Москвой

Почти 2 тыс. военнослужащих в системе противоракетной обороны Москвы будут дежурить на боевых постах в новогоднюю ночь. Как передает издание "Комментарии", об эьом пишет российское пропагандистское информагентство "ТАСС", цитируя заявление Минобороны России.

ЗРС С-400. ФОТО РИА НОВОСТИ

Как отметили в главном оборонном ведомстве РФ, всего за период новогодних праздников и выходных дней нести боевое дежурство по противовоздушной обороне будут около 20 тыс. военнослужащих.

На объединение ПВО-ПРО особого назначения ВКС "возложены задачи по противовоздушной и противоракетной обороне Москвы и центрального промышленного района России".

Также по данным СМИ, жителям Белгорода в новогоднюю ночь на городской площади раздадут карты укрытий.

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