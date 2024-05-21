Минобороны призвало не устанавливать Резерв+ одной группе населения: какая причина

Для действующих военных не нужно устанавливать приложение Резерв+, ведь они получат альтернативную программу, которая позволит обновлять данные. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявление спикера Министерства обороны Дмитрия Лазуткина, которое он дал в интервью Radio NV.



В Украине заработало приложение Резерв+. Фото из открытых источников

Дмитрий Лазуткин рассказал, что многочисленные загрузки приложения Резерв+ привели к перебоям в работе программы. Это также связано с тем, что в приложении авторизовались действующие военные.

"Очень многие военнослужащие решили, что это их тоже касается. Некоторые командиры батальонов, даже до нас доходила информация, приказывали: "Так, все установите себе Резерв+". И были определенные проблемы из-за этого", — сказал Лазуткин.

Кроме того, многие военные столкнулись с тем, что после авторизации в системе им сообщали, что они находятся в розыске. В Минобороны указали, что это технический сбой, который впоследствии будет исправлен, ведь их данные еще не успели оцифровать.

По словам спикера Министерства обороны для действующих военнообязанных в скором времени будет запущено приложение Армия+, которое будет иметь все необходимые функции именно для военных.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Министерстве обороны назвали количество лиц, обновивших свои данные. Кроме того, в министерстве сообщили, сколько людей успело обновить данные военнообязанного за границей и какая страна лидер по этому показателю.

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