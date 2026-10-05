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Минобороны кодифицировало украинский беспилотник с забавным названием

Минобороны кодифицировало украинский беспилотник "Бебрадрон" от BlueBird Tech.

5 октября 2026, 21:20
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Slava Kot

Министерство обороны Украины кодифицировало беспилотник "Бебрадрон", разработанный украинской компанией BlueBird Tech. Это означает, что дрон можно официально поставлять для нужд сил обороны Украины и закупать за государственные средства. Беспилотник предназначен для выполнения тактических задач на средних дистанциях. О кодификации сообщили представители компании-производителя.

Минобороны кодифицировало украинский беспилотник с забавным названием

Бебрадрон

Что известно о характеристиках "Бебрадрона"

"Бебрадрон" – это ударный беспилотный летательный аппарат самолетного типа с фиксированным крылом. По данным BlueBird Tech, он имеет тактический радиус действия до 45 километров и способен находиться в воздухе не менее 30 минут.

Основные характеристики украинского дрона:

  • — дальность действия: до 45 км
  • — продолжительность полета: от 30 минут
  • — максимальная скорость: 150 км/ч
  • — полезная нагрузка: до 7,5 кг

Беспилотник запускают с помощью компактной пневматической катапульты, также производимой BlueBird Tech. Аппарат управляется оператором и передает видео и телеметрию в режиме реального времени.

После кодификации "Бебрадрон" смогут официально снабжать украинских военных. В то же время, сама процедура не означает, что беспилотник уже массово закупили или передали подразделениям.

Почему дрон получил такое название

Название "Бебрадрон" привлекает внимание через слово "Бебра", распространенное в украинском молодежном интернет-сленге. Оно имеет пошлое значение и часто используется в мемах и шутливых изречениях. В частности, фраза "нюхи бебру" стала популярным интернет-мемом, который в зависимости от контекста используют как насмешку или грубый отказ. Точное происхождение самого слова точно не установлено.

Ранее портал "Комментарии" сообщал об украинском перехватчике, который получил название "длинный P1-SUN".



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Источник: https://www.blue-bird.tech/news/minoboroni-kodifikuvalo-bpla-nashoyi-kompaniyi/
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