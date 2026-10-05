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Міноборони кодифікувало український безпілотник з кумедною назвою

Міноборони кодифікувало український безпілотник "Бебрадрон" від BlueBird Tech.

5 жовтня 2026, 21:20
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Slava Kot

Міністерство оборони України кодифікувало безпілотник "Бебрадрон", розроблений українською компанією BlueBird Tech. Це означає, що дрон можна офіційно постачати для потреб Сил оборони України та закуповувати за державні кошти. Безпілотник призначений для виконання тактичних завдань на середніх дистанціях. Про кодифікацію повідомили представники компанії-виробника.

Міноборони кодифікувало український безпілотник з кумедною назвою

Бебрадрон

Що відомо про характеристики "Бебрадрона"

"Бебрадрон" — це ударний безпілотний літальний апарат літакового типу з фіксованим крилом. За даними BlueBird Tech, він має тактичний радіус дії до 45 кілометрів і здатний перебувати в повітрі щонайменше 30 хвилин.

Основні характеристики українського дрона:

  • - Дальність дії: до 45 км
  • - Тривалість польоту: від 30 хвилин
  • - Максимальна швидкість: 150 км/год
  • - Корисне навантаження: до 7,5 кг

Безпілотник запускають за допомогою компактної пневматичної катапульти, яку також виробляє BlueBird Tech. Апарат керується оператором і передає відео та телеметрію в режимі реального часу.

Після кодифікації "Бебрадрон" зможуть офіційно постачати українським військовим. Водночас сама процедура не означає, що безпілотник уже масово закупили або передали підрозділам.

Чому дрон отримав таку назву

Назва "Бебрадрон" привертає увагу через слово "бебра", поширене в українському молодіжному інтернет-сленгу. Воно має вульгарне значення та часто використовується в мемах і жартівливих висловах. Зокрема, фраза "нюхай бебру" стала популярним інтернет-мемом, який залежно від контексту використовують як насмішку або грубу відмову. Точне походження самого слова достеменно не встановлене.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про український преехоплювач, який отримав назву "довгий P1-SUN".



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Джерело: https://www.blue-bird.tech/news/minoboroni-kodifikuvalo-bpla-nashoyi-kompaniyi/
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