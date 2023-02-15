logo

BTC/USD

24143.15

ETH/USD

1665.04

LTC/USD

101.55

USD/UAH

39.70

EUR/UAH

42.30

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Министр Вооруженных сил Украины после «Рамштайна-9» заговорил о дате контрнаступления
commentss НОВОСТИ Все новости

Министр Вооруженных сил Украины после «Рамштайна-9» заговорил о дате контрнаступления

Есть лишь незначительные нюансы по точной дате. О месяце, когда ВСУ пойдет в наступление, можно уже говорить

15 февраля 2023, 22:33
Поделитесь публикацией:
Автор:

Моесеенко Валентина

За закрытыми дверями "Рамштайна" и в его кулуарах обсуждались даты возможного контрнаступления ВСУ, пишут "Комментарии".

Министр Вооруженных сил Украины после «Рамштайна-9» заговорил о дате контрнаступления

Когда придет время широкомасштабного наступления ВСУ

"Вооруженным силам Украины нужно несколько месяцев, чтобы полноценно освоить западное вооружение, а экипажи – научить действовать в составе целого подразделения, например, танкового батальона", – сказал министр обороны Украины в кулуарах 9 "Рамштайна".


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Сейчас как раз идет активная поставка Киеву западного оружия разного типа: от патронов до систем противовоздушной обороны. Не менее интенсивны и различные военной подготовки украинских воинов, как за рубежом – на территории союзников, так и на территории Украины – в разных областях. Кроме того, формируются новые специальные бригады Национальной гвардии, Национальной полиции и Государственной пограничной службы, которые усилят ВСУ во время будущего наступления.

"Далее, уже по решению Генерального штаба будут происходить те или иные события, – сказал Резников. – После боевого слаживания новых подразделений Генштаб, стоит предположить, не будет медлить с "событиями".

Похоже, под "несколькими месяцами" подразумевается три – четыре, следовательно контрнаступление ВСУ, скорее всего, планируется на май – июнь. К этому времени в Украину прибудет часть анонсированных западных танков и другое вооружение.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак считает, что первые "Леопарды" будут в ВСУ уже в марте. Глава Бундесвера Борис Писториус пообещал доставить немецкие танки в Украину в марте – апреле этого года.

Как писали "Комментарии", Украина все же получит западную авиацию . Запад, скорее всего, затягивает передачу ВСУ самолетов в пользу другого вооружения. Страны-партнеры выдерживают время, чтобы украинское войско подготовилось к контрнаступательным действиям.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!