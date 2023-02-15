Министр Вооруженных сил Украины после «Рамштайна-9» заговорил о дате контрнаступления

За закрытыми дверями "Рамштайна" и в его кулуарах обсуждались даты возможного контрнаступления ВСУ, пишут "Комментарии".



Когда придет время широкомасштабного наступления ВСУ

"Вооруженным силам Украины нужно несколько месяцев, чтобы полноценно освоить западное вооружение, а экипажи – научить действовать в составе целого подразделения, например, танкового батальона", – сказал министр обороны Украины в кулуарах 9 "Рамштайна".

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Сейчас как раз идет активная поставка Киеву западного оружия разного типа: от патронов до систем противовоздушной обороны. Не менее интенсивны и различные военной подготовки украинских воинов, как за рубежом – на территории союзников, так и на территории Украины – в разных областях. Кроме того, формируются новые специальные бригады Национальной гвардии, Национальной полиции и Государственной пограничной службы, которые усилят ВСУ во время будущего наступления.

"Далее, уже по решению Генерального штаба будут происходить те или иные события, – сказал Резников. – После боевого слаживания новых подразделений Генштаб, стоит предположить, не будет медлить с "событиями".

Похоже, под "несколькими месяцами" подразумевается три – четыре, следовательно контрнаступление ВСУ, скорее всего, планируется на май – июнь. К этому времени в Украину прибудет часть анонсированных западных танков и другое вооружение.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак считает, что первые "Леопарды" будут в ВСУ уже в марте. Глава Бундесвера Борис Писториус пообещал доставить немецкие танки в Украину в марте – апреле этого года.

Как писали "Комментарии", Украина все же получит западную авиацию . Запад, скорее всего, затягивает передачу ВСУ самолетов в пользу другого вооружения. Страны-партнеры выдерживают время, чтобы украинское войско подготовилось к контрнаступательным действиям.