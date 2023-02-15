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Министр обороны США назвал страны, которые отправят танки в Украину

На встрече контактной группы десять стран подтвердило предоставление танков для Украины: США, Чехии, Канады, Германии, Дании, Нидерландов, Польши, Испании, Португалии и Норвегии.

сегодня, 11:28
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Автор:

Slava Kot

Глава Пентагона Ллойд Остин во время очередного заседания контактной группы по оборонной поддержке Украины заявил, что восемь стран намерены передать Украине танки Leopard 2. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Украинская правда".

Министр обороны США назвал страны, которые отправят танки в Украину

Ллойд Остин сообщил странам, которые поставят танки в Украину. Фото из открытых источников

Дипломатический фронт Украины работает над тем, чтобы получить больше военной техники для противостояния в Российской Федерации. На встрече контактной группы Министр обороны США Ллойд Остин озвучил страны, готовые предоставить Украине необходимую военную технику, в том числе танки.


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Таким образом, было подтверждено, что США отправят в Украину БМП Bradley и танки Abrams. Также танки Т-72 будут модернизированы и доставлены из Нидерландов, Чехии и Польши. Танки Leopard 2 согласились предоставить Канаду, Германию, Данию, Нидерланды, Польшу, Испанию, Португалию и Норвегию.

Кроме танков Ллойд Остин сообщил, что союзники Украины предоставят средства противовоздушной обороны.

"Мы сегодня слышали о выделении серьезных средств ПВО. Франция и Италия совместно передадут Украине систему ПВО. Франция также объявила о сотрудничестве с Австралией по производству боеприпасов 155 калибра", — рассказал глава Пентагона Ллойд Остин.

Посмотреть инфографику стран, подтвердивших решение передать танки для Украины, можно ниже:

Министр обороны США назвал страны, которые отправят танки в Украину - фото 2

Ранее портал "Комментарии" сообщал о словах министра обороны Ллойда Остина, который озвучил позицию США по истребителям для Украины.

Также "Комментарии" писали об опытном генерале США Дэвиде Петреусе, который прогнозирует, чем закончится война в Украине.



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Источник: https://www.pravda.com.ua/news/2023/02/14/7389368/
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