Министр обороны Нидерландов сделал неутешительное заявление о боеприпасах для Украины

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс заявил, что в ближайшее время не получится полностью обеспечить потребности Украины в боеприпасах для противостояния российской агрессии. Об этом он сказал в интервью "Радио Свобода".

Рубен Брекельманс

В частности, на вопрос, когда международные партнеры смогут полностью удовлетворить потребности Украины путем закупок боеприпасов у третьих стран или благодаря собственному производству, Брекельманс ответил, что учитывая масштаб российской агрессии, Украине понадобится еще больше ресурсов.

"Учитывая масштабы агрессии России, а также наступление, которое она совершает, думаю, Украине нужно все больше и больше. Мне кажется, что в ближайшее время, к сожалению, не будет момента, когда можно будет сказать, что потребности Украины полностью удовлетворены", – заявил министр обороны.

Он подчеркнул, что союзники должны делать все возможное для поддержки Украины. По его словам, несколько дней назад был достигнут определенный прогресс в этом вопросе, но нужно сделать еще больше.

Министр обороны также прокомментировал недавнюю атаку на Курскую область, отметив, что это изменило ситуацию на тактическом уровне. Теперь России приходится не только нападать, но и обороняться, распределяя свои силы между Курским направлением и Донбассом. Брекельманс считает, что для создания нового стратегического баланса и усиления украинского наступления необходима еще большая поддержка международных партнеров.

"Мы все должны спросить себя, можем ли сделать больше, и продолжать действовать с такой же настойчивостью", — подытожил министр.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что главы ЦРУ и МИ6 впервые выступили с совместным заявлением по Украине и послали сигнал Путину.



