Министр обороны Италии призвал к переговорам между Украиной и Россией

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Slava Kot
Министр обороны Италии Гвидо Крозетто призвал начать поиск механизмов переговоров по войне между Украиной и Россией. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на итальянское издание ANSA.
Глава Минобороны Италии Гвидо Крозетто. Фото из открытых источников
Во время визита в Польшу глава Минобороны Италии посетил итальянские войска, дислоцированные в городе Мальборк. Во время пресс-конференции Гвидо Крозетто заявил о необходимости вместе с поддержкой Украины вести переговоры между двумя странами. По словам итальянского министра, помимо военного фронта следует открыть "дипломатический и политический фронт".
Итальянский министр объясняет, что нужно восстановить Украину, однако это можно попытаться осуществить не только военным вариантом.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что появилась реакция из Кремля на предложенный Владимиром Зеленским вариант начать мирные переговоры об окончании войны в Украине.
Также "Комментарии" писали, согласится ли президент РФ Владимир Путин на мирные переговоры с Украиной.
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