Министр обороны Италии призвал к переговорам между Украиной и Россией

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто призвал начать поиск механизмов переговоров по войне между Украиной и Россией. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на итальянское издание ANSA.



Глава Минобороны Италии Гвидо Крозетто. Фото из открытых источников

Во время визита в Польшу глава Минобороны Италии посетил итальянские войска, дислоцированные в городе Мальборк. Во время пресс-конференции Гвидо Крозетто заявил о необходимости вместе с поддержкой Украины вести переговоры между двумя странами. По словам итальянского министра, помимо военного фронта следует открыть "дипломатический и политический фронт".

"Война длится уже почти два года, и я считаю, что рядом и параллельно с военной деятельностью и поддержкой Украины важно идти по пути, который ведет к политическому решению. То, чего нельзя достичь военным путем – а до сих пор мы достигли сохранения Украины, которую можно было уничтожить, и консолидации границы, которая блокировала нападение России – можно достичь, открыв дипломатический и политический фронт, чтобы попытаться достичь такого же результата путем мирных переговоров", — сказал Гвидо Крозетто.

Итальянский министр объясняет, что нужно восстановить Украину, однако это можно попытаться осуществить не только военным вариантом.

"То, что было до войны, нужно восстановить, а то, что нельзя было сделать оружием, нужно сделать другим путем", – рассказал Крозетто.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что появилась реакция из Кремля на предложенный Владимиром Зеленским вариант начать мирные переговоры об окончании войны в Украине.

Также "Комментарии" писали, согласится ли президент РФ Владимир Путин на мирные переговоры с Украиной.