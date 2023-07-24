Министр обороны Эстонии рассказал, когда ожидает завершение войны в Украине

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур рассказал, что ожидает завершения войны между Украиной и Россией до конца этого года. Эстонский глава Минобороны добавил, что война может закончиться и скорее, если Путин выведет свои войска с территории Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью Ханно Певкура изданию РБК.

Руководитель Минобороны Эстонии Ханно Певкур. Фото из открытых источников

Один из крупнейших союзников Украины во время войны – Эстония, уже потратила на помощь для Украины более 1,3% ВВП, что является рекордным показателем среди других партнеров. Также Эстония постоянно отстаивает проукраинские позиции в ЕС и НАТО.

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Глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур высказал свое мнение по поводу сроков победы Украины в войне.

"Надеюсь, что победа придет в этом году. Придет или нет? Конечно, Путин может закончить эту войну немедленно, выведя свою армию обратно в Россию, и тогда война закончится", — сказал Ханно Певкур.

В ходе разговора журналисты РБК спросили у министра обороны Эстонии, могут ли внутренние факторы повлиять на войну в Украине, как пример восстания основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Однако Певкур указывает, что "это ничуть не изменило ход войны". По его словам, все решает Путин и без решений от верхушки Кремля не будет политического окончания войны.

Вместе с тем Ханно Певкур указывает на силу украинского народа и говорит, что украинцы никогда не сдадутся, пока не освободят свои территории.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что военный аналитик указал на ошибки, которые допустил Запад во время подготовки Украины к контрнаступлению.

Также "Комментарии" писали, что представители по обороне США рассказали о ситуации с ракетами большой дальности ATACMS для Украины.