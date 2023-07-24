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Министр обороны Эстонии рассказал, когда ожидает завершение войны в Украине

Эстонский глава Минобороны высказал свое мнение о возможных сроках окончания войны между Украиной и Россией.

сегодня, 16:15
Автор:
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Slava Kot
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Министр обороны Эстонии Ханно Певкур рассказал, что ожидает завершения войны между Украиной и Россией до конца этого года. Эстонский глава Минобороны добавил, что война может закончиться и скорее, если Путин выведет свои войска с территории Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью Ханно Певкура изданию РБК.

Министр обороны Эстонии рассказал, когда ожидает завершение войны в Украине

Руководитель Минобороны Эстонии Ханно Певкур. Фото из открытых источников

Один из крупнейших союзников Украины во время войны – Эстония, уже потратила на помощь для Украины более 1,3% ВВП, что является рекордным показателем среди других партнеров. Также Эстония постоянно отстаивает проукраинские позиции в ЕС и НАТО.


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Глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур высказал свое мнение по поводу сроков победы Украины в войне.

"Надеюсь, что победа придет в этом году. Придет или нет? Конечно, Путин может закончить эту войну немедленно, выведя свою армию обратно в Россию, и тогда война закончится", — сказал Ханно Певкур.

В ходе разговора журналисты РБК спросили у министра обороны Эстонии, могут ли внутренние факторы повлиять на войну в Украине, как пример восстания основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Однако Певкур указывает, что "это ничуть не изменило ход войны". По его словам, все решает Путин и без решений от верхушки Кремля не будет политического окончания войны.

Вместе с тем Ханно Певкур указывает на силу украинского народа и говорит, что украинцы никогда не сдадутся, пока не освободят свои территории.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что военный аналитик указал на ошибки, которые допустил Запад во время подготовки Украины к контрнаступлению.

Также "Комментарии" писали, что представители по обороне США рассказали о ситуации с ракетами большой дальности ATACMS для Украины.



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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/ministr-oboroni-estoniyi-hanno-pevkur-spodivayusya-1690142335.html
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