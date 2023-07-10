Министр обороны Болгарии раскрыл детали визита Зеленского

Министр обороны Болгарии Тодор Тагарев рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский во время визита 6 июля передал перечень вооружений и боеприпасов, необходимых для украинских военных. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Sofia Globe.

Владимир Зеленский и премьер-министр Болгарии Николай Денков. Фото из открытых источников

После встречи с Зеленским, утром 7 июля в Болгарии прошло внеочередное заседание комитета по обороне. На нем болгарского министра обороны Тодора Тагарева спросили, какое оружие просил предоставить президент Украины. Тагараев коротко ответил: "Все кроме авиации".

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Министр обороны Болгарии рассказал, что в настоящее время продолжаются расчеты по запросу Зеленского.

"Украина испытывает огромные нужды, на фронте полной силой идет война. Это один из списков, которые мы получили. Вопрос в том, что в наших возможностях, что мы можем дать и при каких условиях", – сказал Тагарев.

Вместе с тем, Премьер-министр Болгарии Николай Денков выступил в тот день и указал, что его страна не предоставит ничего, что могло бы угрожать собственной безопасности Болгарии.

Ранее портал "Комментарии" сообщал об инциденте во время визита Владимира Зеленского в Болгарию. Местный политик переоделся в православного священника и проклинал президента Украины.

Также "Комментарии" писали о Владимире Зеленском, который назвал условия при которых поедет на саммит НАТО в Вильнюсе. Кроме того, президент Украины назвал возможность, когда Путин будет ослаблен и сам будет искать диалог о прекращении войны в Украине. Зеленский считает, что в российском обществе существует раскол, а половина населения находится под серьезными сомнениями.