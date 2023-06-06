Министр МИД Великобритании рассказал, что должна сделать Россия

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли, прибывший 5 июня в Киев, обвинил в подрыве Каховской ГЭС российские войска и призвал их выйти с территории Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информационное агентство Reuters.

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клэверли. Фото из открытых источников

Глава МИД Великобритании заявил, что пока рано делать какие-то общие оценки последствий подрыва дамбы на Каховской ГЭС. Однако, Клеверли указывает, что главной причиной происходящих таких событий в Украине является российская агрессия.

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"Единственной причиной, почему это вообще является проблемой, является неспровоцированное полномасштабное вторжение России в Украину", – сказал Джеймс Клеверли.

Министр МИД Великобритании указал, что его страна продолжит наблюдать ситуацию и последствия подрыва дамбы на Каховской гидроэлектростанции. Кроме того, Джеймс Клеверли добавил, что нужно сделать Россию.

"Лучшее, что может сделать Россия сейчас, это немедленно вывести свои войска", — сообщил министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что генеральный прокурор Украины Андрей Костин резко высказался о подрыве Каховской гидроэлектростанции и сравнил российскую тактику "выжженной земли" с преступлениями действиями Гитлера во время Второй мировой войны. По словам Костина, подрыв дамбы в Новой Каховке это очередное международное преступление агрессивной деятельности России на территории Украины.

Также "Комментарии" писали, что представители президента Украины отреагировали на подрыв дамбы Каховской ГЭС и по решению Зеленского собирают заседание Совета нацбезопасности и обороны, ведь такие действия российских военных представляют опасность для деятельности Запорожской атомной электростанции.