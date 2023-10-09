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Министр энергетики дал совет украинцам по подготовке к зиме

Герман Галущенко заявил о необходимости усиливать автономное функционирование своих домов и квартир.

сегодня, 09:45
Автор:
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Slava Kot
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Министр энергетики Герман Галущенко призвал усиливать автономность энергосистем в домах, то есть по возможности приобрести устройства, которые могут обеспечить электричеством при отсутствии централизованной поставки.

Министр энергетики дал совет украинцам по подготовке к зиме

Министр энергетики Герман Галущенко. Фото из открытых источников

В эфире телеканала "Мы-Украина" Герман Галущенко заявил, что государство будет делать все необходимое, чтобы оградить украинскую энергосистему от российских атак. Однако министр посоветовал иметь генераторы и другие устройства для создания электричества.


"Если есть возможность, усиливайте автономное функционирование, сделайте это. А мы со своей стороны вместе с нашей ПВО будем делать все, чтобы эта техника вам не понадобилась", — сказал Герман Галущенко.

Напомним, что в прошлом году Россия активно начала атаковать украинскую энергетическую структуру ракетами и беспилотниками. Таким образом, украинцы оставались на некоторое время без электроэнергии и отопления. Ожидается, что в этом отопительном сезоне Россия снова прибегнет к подобным шагам.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что министр энергетики Герман Галущенко рассказал, будет ли повышение цены на электроэнергию для украинцев. По его словам, до конца отопительного сезона действует специальное положение, которое делает невозможным пересмотр цен.

Также "Комментарии" писали, что по словам главы Минэнерго, Украина поставляла дизельное топливо на подконтрольную России Запорожскую атомную станцию. Галущенко объясняет, что таким образом украинское министерство предотвращало аварию, ведь россияне, которые находились на оккупированной ЗАЭС, этого не делали и могли создать чрезвычайную ситуацию из-за недостаточного количества топлива.



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