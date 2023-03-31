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Министерство обороны Британии рассказало о приоритетах Украины и РФ в войне

Они связаны с РЛС

сегодня, 10:44
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Автор:

Константин Куликов

За время войны Россия потеряла не менее 6 радиолокационных станций (РЛС) контрбатарейной борьбы "Зоопарк-1М". Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на новый обзор министерства обороны Великобритании.

Министерство обороны Британии рассказало о приоритетах Украины и РФ в войне

РЛС "Зоопарк"

У российских войск в Украине, вероятно, осталось лишь ограниченное количество этих станций, допускает Лондон.


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Восстановление численности развернутых РЛС контрбатарейной борьбы, вероятно, является ключевым приоритетом для обеих сторон,  констатирует Министерство обороны Британии. Но Россия может столкнуться с трудностями, потому что системы зависят от поставок высокотехнологичной электроники, которые затронуты санкциями.

Напомним, в Донецкой области 23 марта украинские защитники "отминусовали" у россиян один радиолокационный комплекс "Зоопарк". Украинская аэроразведка передала координаты размещения контрбатарейного комплекса одному из подразделений сил обороны, бойцы которого нанесли по нему огневое поражение.

"Зоопарк-1" — радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы (РЛС контрбатарейной борьбы). Предназначен для разведки позиций огневых средств противника (РСЗО, артиллерийских и миномётных позиций, пусковых установок тактических ракет и комплексов ПВО и др.), расчёта траекторий снарядов и ракет, корректировки огня дружественных огневых средств, слежения за воздушным пространством и контроля над беспилотными летательными аппаратами.

Основным назначением комплекса является разведка огневых средств противника и корректировка огня. Боеприпасы в воздухе обнаруживаются с помощью РЛС и их траектория вычисляется, позволяя определить как точку стрельбы, так и район падения — это позволяет не только обнаруживать огневые позиции неприятеля, но и эффективно корректировать работу собственных артиллерийских систем.

Тем временем, в ВСУ сделали заявление о штурмах РФ на востоке, а также объяснили, почему взрывы в Джанкое ограничили количество "Калибров" в Черном море. В Пентагоне же назвали число украинских военных, которые проходят обучение за рубежом



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