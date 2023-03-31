Время играет против оккупантов: у ВСУ сделали заявление о штурмах РФ на востоке

У российских оккупационных войск остается все меньше человеческих ресурсов для осуществления штурмов на некоторых участках фронта. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщил командующий Сухопутных войск, генерал-полковник Александр Сырский в Telegram.

Александр Сырский. Фото из открытых источников

"Силы обороны продолжают защищать Бахмут, нанося большие потери врагу на востоке. На некоторых участках враг заметно нервничает, потому что время играет против них, а человеческого ресурса для штурмов наших позиций остается меньше", — заявил Сырский.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Генерал добавил, что слаженность действий и стойкость украинских защитников обеспечивают выполнение задач, ломают боевой дух противника, срывают его планы.

Отметим, только за минувшие сутки уничтожено 460 российских захватчиков. Всего с 24 февраля 2022 года по 31 марта уничтожено около 173 тыс. 360 российских захватчиков.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Владимир Зеленский заявил, что в ближайшие месяцы мы можем быть более активными на передовой. О том, что на украинское контрнаступление позитивно повлияет прибытие западной бронетехники, говорят многие эксперты. Тем временем в США дали понять, что не примут "мирных предложений" Китая или других стран, в которых могут содержаться пункты, выполнение которых станет подыгрыванием россии. Как может в обозримом будущем развиваться ситуация на военном и дипломатическом фронтах в ракурсе полномасштабной российско-украинской войны, которая идет уже 400 дней? "Комментарии" с этими вопросами обратились к экспертам.



