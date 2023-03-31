Время играет против оккупантов: у ВСУ сделали заявление о штурмах РФ на востоке

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Кравцев Сергей
У российских оккупационных войск остается все меньше человеческих ресурсов для осуществления штурмов на некоторых участках фронта. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщил командующий Сухопутных войск, генерал-полковник Александр Сырский в Telegram.
Александр Сырский. Фото из открытых источников
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Генерал добавил, что слаженность действий и стойкость украинских защитников обеспечивают выполнение задач, ломают боевой дух противника, срывают его планы.
Отметим, только за минувшие сутки уничтожено 460 российских захватчиков. Всего с 24 февраля 2022 года по 31 марта уничтожено около 173 тыс. 360 российских захватчиков.
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