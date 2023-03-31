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Время играет против оккупантов: у ВСУ сделали заявление о штурмах РФ на востоке

Генерал-полковник Александр Сырский отметил, что Силы обороны продолжают защищать Бахмут, нанося большие потери врагу на востоке

сегодня, 10:00
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Автор:

Кравцев Сергей

У российских оккупационных войск остается все меньше человеческих ресурсов для осуществления штурмов на некоторых участках фронта. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщил командующий Сухопутных войск, генерал-полковник Александр Сырский в Telegram.

Время играет против оккупантов: у ВСУ сделали заявление о штурмах РФ на востоке

Александр Сырский. Фото из открытых источников

"Силы обороны продолжают защищать Бахмут, нанося большие потери врагу на востоке. На некоторых участках враг заметно нервничает, потому что время играет против них, а человеческого ресурса для штурмов наших позиций остается меньше", — заявил Сырский.


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Генерал добавил, что слаженность действий и стойкость украинских защитников обеспечивают выполнение задач, ломают боевой дух противника, срывают его планы.                                                                          

Отметим, только за минувшие сутки уничтожено 460 российских захватчиков. Всего с 24 февраля 2022 года по 31 марта уничтожено около 173 тыс. 360 российских захватчиков.

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Источник: https://t.me/osirskiy/29
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