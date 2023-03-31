logo

BTC/USD

27792.69

ETH/USD

1794.92

LTC/USD

88.26

USD/UAH

37.75

EUR/UAH

40.95

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией В ВСУ объяснили, почему взрывы в Джанкое ограничили количество "Калибров" в Черном море
commentss НОВОСТИ Все новости

В ВСУ объяснили, почему взрывы в Джанкое ограничили количество "Калибров" в Черном море

Некоторые запасы "Калибров" у россиян в Черном море все же есть, констатировала Наталья Гуменюк

сегодня, 09:32
Поделитесь публикацией:
Автор:

Кравцев Сергей

Запас "Калибров", которыми страна-агрессор бьет по Украине, в Черном море сейчас в ограниченном количестве в связи со взрывами на железной дороге в Джанкое. Как передает издание "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказала спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк.

В ВСУ объяснили, почему взрывы в Джанкое ограничили количество "Калибров" в Черном море

Ракетный обстрел. Фото: из открытых источников

Спикер отметила, что это связано прежде всего со взрывами на железнодорожных путях в Джанкое, которыми РФ перебрасывала в Крым эти ракеты. По словам Гуменюк, оккупанты до сих пор не могут отремонтировать поврежденное железнодорожное полотно.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


"Железнодорожное сообщение, которое позволяло бы им перебрасывать тяжелую технику, еще не восстановлено", — заявила Наталья Гуменюк.

На уточняющий вопрос журналиста, можно ли утверждать, что пока у российских ракетоносителей в Черном море ограничен запас ракет, она ответила: "Да, мы это констатируем даже исходя из того, что, когда утих шторм, количество корабельного состава увеличилось. Сейчас в Черном море находится 10 единиц, но ракетоноситель один — тот же подводный. То есть, некоторые запасы "Калибров" все же есть".

Гуменюк пояснила, речь идет о четырех ракетах типа "Калибр", готовых к применению. 

"После утихания погоды ракетоносители могут вернуться, но будут ли они снаряжены — мы за этим будем тщательно следить", — добавила спикер.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Пентагоне назвали число украинских военных, которые проходят обучение за рубежом.

Также издание "Комментарии" сообщало — снова повторяется история: как цивилизованному миру остановить новую "ось зла".




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!