В ВСУ объяснили, почему взрывы в Джанкое ограничили количество "Калибров" в Черном море

Запас "Калибров", которыми страна-агрессор бьет по Украине, в Черном море сейчас в ограниченном количестве в связи со взрывами на железной дороге в Джанкое. Как передает издание "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказала спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк.

Ракетный обстрел. Фото: из открытых источников

Спикер отметила, что это связано прежде всего со взрывами на железнодорожных путях в Джанкое, которыми РФ перебрасывала в Крым эти ракеты. По словам Гуменюк, оккупанты до сих пор не могут отремонтировать поврежденное железнодорожное полотно.

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"Железнодорожное сообщение, которое позволяло бы им перебрасывать тяжелую технику, еще не восстановлено", — заявила Наталья Гуменюк.

На уточняющий вопрос журналиста, можно ли утверждать, что пока у российских ракетоносителей в Черном море ограничен запас ракет, она ответила: "Да, мы это констатируем даже исходя из того, что, когда утих шторм, количество корабельного состава увеличилось. Сейчас в Черном море находится 10 единиц, но ракетоноситель один — тот же подводный. То есть, некоторые запасы "Калибров" все же есть".

Гуменюк пояснила, речь идет о четырех ракетах типа "Калибр", готовых к применению.

"После утихания погоды ракетоносители могут вернуться, но будут ли они снаряжены — мы за этим будем тщательно следить", — добавила спикер.

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