В ВСУ объяснили, почему взрывы в Джанкое ограничили количество "Калибров" в Черном море

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Запас "Калибров", которыми страна-агрессор бьет по Украине, в Черном море сейчас в ограниченном количестве в связи со взрывами на железной дороге в Джанкое. Как передает издание "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказала спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк.
Ракетный обстрел. Фото: из открытых источников
Спикер отметила, что это связано прежде всего со взрывами на железнодорожных путях в Джанкое, которыми РФ перебрасывала в Крым эти ракеты. По словам Гуменюк, оккупанты до сих пор не могут отремонтировать поврежденное железнодорожное полотно.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
На уточняющий вопрос журналиста, можно ли утверждать, что пока у российских ракетоносителей в Черном море ограничен запас ракет, она ответила: "Да, мы это констатируем даже исходя из того, что, когда утих шторм, количество корабельного состава увеличилось. Сейчас в Черном море находится 10 единиц, но ракетоноситель один — тот же подводный. То есть, некоторые запасы "Калибров" все же есть".
Гуменюк пояснила, речь идет о четырех ракетах типа "Калибр", готовых к применению.
Читайте также на портале "Комментарии" — в Пентагоне назвали число украинских военных, которые проходят обучение за рубежом.
Также издание "Комментарии" сообщало — снова повторяется история: как цивилизованному миру остановить новую "ось зла".
Обсуждения
Новости