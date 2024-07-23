Минэнерго раскрывает секрет: как Украина вернет свет в каждый дом

Правительство Украины объявило о масштабных мерах по ускорению возобновления энергетической системы страны после массированных атак врага. Ключевым элементом стратегии является упрощение правил и предоставление финансовой поддержки для строительства распределенной генерации – небольших электростанций, которые могут снабжать электроэнергией отдельные дома, предприятия или общины.

Минэнерго нашло способ быстро восстановить генерацию электроэнергии

Министерство энергетики Украины (Минэнерго) сообщило, что уже в течение двух месяцев активно работает над тем, чтобы сделать строительство таких мини-электростанций максимально простым и доступным для украинцев. В частности, значительно сокращен перечень необходимых документов и разрешений, а также сроки подключения к электросетям и газораспределительным системам.

Что изменилось для украинцев:

Меньше бюрократии: Для строительства газопоршневых и газотурбинных установок больше не требуются многочисленные разрешения и экспертизы.

Быстрое подключение: Подключение к электросетям теперь занимает всего 2 дня вместо 10, а к газораспределительным системам – 1 месяц вместо 3.

Финансовая поддержка: Государственные программы "Доступные кредиты 5-7-9%" и "ГринГИМ" предлагают льготные кредиты и возмещение стоимости оборудования для малого и среднего бизнеса, ОСМД и домохозяйств.

Кредиты под 0%: Население может получить кредиты под 0% годовых для установки солнечных панелей с системами накопления.

Налоговые льготы: Верховная Рада освободила от пошлины и НДС оборудование для ввозимой в Украину энергетики.

"Указанные меры будут способствовать развитию распределенной генерации, что усилит мощность энергосистемы Украины", — рассказали в Минэнерго.

Ранее "Комментарии" писали, что после длительного молчания Министерство энергетики Украины наконец-то предоставило долгожданные ответы на ключевые вопросы энергетической безопасности страны. В частности, журналисты портала "Комментарии" получили информацию по экспорту электроэнергии, причинам стабилизационных отключений и структуре энергетического комплекса Украины.