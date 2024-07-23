Минэнерго отрицает экспорт электроэнергии, но данные свидетельствуют об обратном

После продолжительного молчания Министерство энергетики Украины, наконец, предоставило долгожданные ответы на ключевые вопросы относительно энергетической безопасности страны. В частности, журналисты портала "Комментарии" получили информацию по экспорту электроэнергии, причинам стабилизационных отключений и структуре энергетического комплекса Украины.

Актуальное состояние украинской энергетики

В Минэнерго отметили, что война нанесла значительный ущерб энергетической инфраструктуре Украины, приведя к потере около 9 ГВт мощности. Это привело к дефициту электроэнергии, заставив страну полагаться на импорт и помощь из Европы.

“Для компенсации дефицита Украина привлекает импорт электроэнергии и аварийную помощь из Европы – максимально, насколько позволяет мощность магистральных сетей, соединяющих украинскую энергосистему с Европой. Но этого, к сожалению, недостаточно, чтобы покрыть весь недостаток. Поэтому энергетикам приходится вводить отключение света, чтобы уберечь энергосистему от еще большего разрушения”, — говорится в сообщении Минэнерго.

Минэнерго пояснило, что стабилизационные отключения являются вынужденной мерой по защите энергосистемы от полного коллапса.

Атомное поколение является основой энергосистемы Украины, покрывая более половины потребностей страны. ТЭС и ГЭС выполняют роль маневровых мощностей, но их работа существенно усложнена вследствие повреждений. ВИЭ также играют свою роль, но их производительность зависит от погодных условий.

Кроме того, в министерстве официально подтвердили, что Украина не экспортирует электроэнергию.

"Об экспорте электроэнергии из Украины отмечаем, что экспорта украинской электроэнергии не происходит, ведь в энергосистеме существует значительный дефицит электроэнергии из-за разрушения вследствие массированных вражеских ударов по объектам энергетической инфраструктуры", — отметили в Минэнерго.

Однако, несмотря на официальные заявления об отсутствии экспорта данные Европейской сети системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E) свидетельствуют о другом. Ранее "Комментарии" писали, что 4 июля Украина осуществила поставки электроэнергии в четыре европейских страны. Больше электроэнергии получила Румыния, вслед за ней Словакия, Венгрия и Молдова.