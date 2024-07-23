Минэнерго отрицает экспорт электроэнергии, но данные свидетельствуют об обратном

Рубрики
МЕНЮ
Черновалова Кристина
После продолжительного молчания Министерство энергетики Украины, наконец, предоставило долгожданные ответы на ключевые вопросы относительно энергетической безопасности страны. В частности, журналисты портала "Комментарии" получили информацию по экспорту электроэнергии, причинам стабилизационных отключений и структуре энергетического комплекса Украины.
Актуальное состояние украинской энергетики
В Минэнерго отметили, что война нанесла значительный ущерб энергетической инфраструктуре Украины, приведя к потере около 9 ГВт мощности. Это привело к дефициту электроэнергии, заставив страну полагаться на импорт и помощь из Европы.
Минэнерго пояснило, что стабилизационные отключения являются вынужденной мерой по защите энергосистемы от полного коллапса.
Атомное поколение является основой энергосистемы Украины, покрывая более половины потребностей страны. ТЭС и ГЭС выполняют роль маневровых мощностей, но их работа существенно усложнена вследствие повреждений. ВИЭ также играют свою роль, но их производительность зависит от погодных условий.
Кроме того, в министерстве официально подтвердили, что Украина не экспортирует электроэнергию.
Однако, несмотря на официальные заявления об отсутствии экспорта данные Европейской сети системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E) свидетельствуют о другом. Ранее "Комментарии" писали, что 4 июля Украина осуществила поставки электроэнергии в четыре европейских страны. Больше электроэнергии получила Румыния, вслед за ней Словакия, Венгрия и Молдова.
Обсуждения
Новости
Поделитесь своим мнением!
Ігор
сегодня, 13:47
Тобто потужностей вистачає щоб енергоємні важкі олігархічні підприємства працювали на повну? В них інша енергія? Під час голодомору теж був інший хліб для товстих? Завтра знов не буде їжі, так само в одних вона буде бо інша, а інші з голоду пухнути будуть? Юдейське нацистське універсальне концтабірне гасло: Кожному своє!