МИД отреагировал на информацию о передаче России иранских ракет

В Министерстве иностранных дел Украины выразили глубокую обеспокоенность сообщениями в СМИ о том, что Иран уже передал России свои баллистические ракеты, и призвали Тегеран воздержаться от предоставления Москве любого вооружения. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в заявление МИД 7 сентября.

МИД Украины. Фото: из открытых источников

"МИД Украины глубоко обеспокоено сообщениями в международных СМИ о возможной передаче Ираном баллистических ракет в Российскую Федерацию. В очередной раз призываем руководство Исламской Республики Иран воздержаться от передачи России, которая согласно Уставу ООН и норм международного права является государством-агрессором, любых видов вооружения и военной техники", – заявили во внешнеполитическом ведомстве.

В МИД напомнили, что иранские "Шахеды" уже два года используются Россией для воздушного террора украинских городов, а также отметили, что углубление военно-технического сотрудничества России и Ирана несет серьезные угрозы для безопасности не только Украины, но и всего мира.

Во внешнеполитическом ведомстве призвали мировое сообщество усилить давление на Тегеран и Москву ради защиты международного мира и безопасности. Иран должен полностью и окончательно прекратить предоставление оружия России, чтобы действиями, а не словами доказать искренность заявлений своего политического руководства о непричастности к подпитке российской военной машины смерти.

"Предостерегаем официальный Тегеран, что в случае подтверждения факта передачи Ираном баллистических ракет в Российскую Федерацию это будет иметь разрушительные последствия для украинско-иранских двусторонних отношений", – отметили в МИД Украины.

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