Иран долго сомневался и сейчас готов выполнить свое обещание, которое дал России

Поставка иранских баллистических ракет в Россию выглядит "неизбежной", она состоится в ближайшие дни. Как сообщает портал "Комментарии", об этом изданию "Sky News" заявил британский военный аналитик Шон Белл.

Иран и Россия. Фото: из открытых источников

"На данный момент Россия нарастила свое внутреннее производство, но ей отчаянно нужно оружие из Ирана и Северной Кореи", – говорит Шон Белл.

Аналитик подчеркнул, что Россия, вероятно, еще в декабре заключила контракт с Ираном на поставку двух типов баллистических ракет малой дальности.

"Они (Иран – ред.) дадут России больше ракет, но это также означает, что российские ограниченные поставки собственных ракет "Искандер" теперь могут быть сосредоточены на целях большой дальности – это очень тревожит", – уверен Шон Белл.

По его словам, он располагает информацией о том, что поставка иранских ракет в Россию состоится уже в ближайшее время.

"Русские солдаты находились в Иране, где проходили обучение в последние несколько недель. И хотя сообщения об этом невероятно деликатны, я получил информацию, что это неизбежно. Поэтому это вопрос дней", — рассказал он.

Стоит отметить, что слухи о том, что Иран планирует передать России свои баллистические ракеты, появились летом 2022 года, но до сих пор никаких таких фактов подтверждено не было.

В августе этого года западные СМИ снова начали активно писать, что Иран вот-вот поставит россиянам ракеты. Так, по данным Reuters, речь идет о нескольких сотнях баллистических ракет с радиусом действия 120 км. Также сообщалось, что десятки российских военнослужащих уже проходят подготовку в Иране, где осваивают баллистические ракеты Fateh-360.

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