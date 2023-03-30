Украина имеет предложение к энергетическим компаниям, которые получили сверхприбыли из-за войны

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Slava Kot
Министр энергетики Украины Герман Галущенко призывает международные энергетические компании отдать часть своей прибыли Украине. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Politico.
Министр энергетики Герман Галущенко. Фото из открытых источников
Герман Галущенко обратился в международные энергетические компании с просьбой перечислить Украину часть своих доходов. Министр энергетики объясняет свою позицию тем, что эти компании смогли увеличить доходы после полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину.
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Министр энергетики считает, что часть доходов от сверхприбылей этих компаний можно направить на восстановление энергетической системы Украины.
В итоге Галущенко отметил, что из-за продажи энергоресурсов Кремль может вечно вести войну, поэтому следует сильнее давить санкциями и ограничениями на Россию.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о тревожном заявлении Минобороны Китая о сотрудничестве с российской армией.
Также "Комментарии" писали, что Дания обнародовала фото объекта, обнаруженного у газопровода "Северный поток".
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сегодня, 11:47
Саме корумпована Хунта України олігархи чиновники пропагандисти депутати і мери та силовики прокурори і судді православна секта виграли від війни і отримують надприбутки. Зараз намагаються відвернути увагу злиденного суспільства від себе на інших.