Украина имеет предложение к энергетическим компаниям, которые получили сверхприбыли из-за войны

Министр энергетики Украины Герман Галущенко призывает международные энергетические компании отдать часть своей прибыли Украине. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Politico.



Министр энергетики Герман Галущенко. Фото из открытых источников

Герман Галущенко обратился в международные энергетические компании с просьбой перечислить Украину часть своих доходов. Министр энергетики объясняет свою позицию тем, что эти компании смогли увеличить доходы после полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину.

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"Многие энергетические компании получают сверхприбыли из-за войны. Мы оценили их более чем в 200 миллиардов долларов", — говорит Галущенко и добавляет, что "они получают эти деньги, потому что мы воюем".

Министр энергетики считает, что часть доходов от сверхприбылей этих компаний можно направить на восстановление энергетической системы Украины.

"Самая крупная энергетическая компания Литвы Ignitis Group согласилась передать 10% своих доходов", — сообщает Politico слова Германа Галущенко и призвал другие компании делать то же самое.

В итоге Галущенко отметил, что из-за продажи энергоресурсов Кремль может вечно вести войну, поэтому следует сильнее давить санкциями и ограничениями на Россию.

"Кремль использует свои доходы от экспорта энергоносителей не для того, чтобы помочь российским людям жить лучше, а производить оружие и продолжать войну", – приводит слова министра энергетики Украины издание Politico .

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