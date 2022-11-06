Между военными Беларуси и россиянами усугубляются конфликты: что известно

Российские военные и белорусские совсем между собой не ладят, ведь между ними в последнее время наблюдается огромное количество этнических конфликтов. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на Telegram-канал Главного управления разведки Минобороны.

Между военными Беларусью и российскими оккупантами усугубляются конфликты (фото из открытых источников)

В сообщении говорится, что многочисленные конфликты между военными из России и Беларуси происходят из-за пренебрежительного отношения российских оккупантов к белорусам. А военная полиция РБ не может сдерживать такое пренебрежительное поведение русских солдат.