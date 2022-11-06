Между военными Беларуси и россиянами усугубляются конфликты: что известно

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Лиля Воробьева
Российские военные и белорусские совсем между собой не ладят, ведь между ними в последнее время наблюдается огромное количество этнических конфликтов. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на Telegram-канал Главного управления разведки Минобороны.
Между военными Беларусью и российскими оккупантами усугубляются конфликты (фото из открытых источников)
В сообщении говорится, что многочисленные конфликты между военными из России и Беларуси происходят из-за пренебрежительного отношения российских оккупантов к белорусам. А военная полиция РБ не может сдерживать такое пренебрежительное поведение русских солдат.
"В докладных записках, которые подаются старшими офицерами на основе жалоб своих рядовых военнослужащих, указываются пренебрежительные высказывания и поведение россиян по отношению к белоруссам. В частности, с использованием унижений на основе этнических характеристик", — говорится в сообщении ведомства.
Украинские разведчики добавляют, что количество таких конфликтов стремительно растет, что приводит к неконтролируемой эскалации напряжения в Беларуси.
Напомним, что "Комментарии" сообщали о том, что в Беларуси у мобилизованных россиян произошла масштабная вспышка болезней . РФ продолжает опрокидывать на территорию Беларуси подразделения своей армии, в которые входят преимущественно мобилизованные россияне. Но в планы оккупантов вмешалась массовая вспышка заболеваемости. В сообщении ведомства говорится, что основная задача мобилизованных кафиров состоит в подготовке материальной базы, мест для размещения оккупационных войск. Но сами россияне живут в неприспособлениях, антисанитарных условиях, в частности, в полевых палатках. Следовательно, у военных массово начались проблемы со здоровьем. Речь идет о масштабной вспышке разных заболеваний.
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