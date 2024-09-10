Место тотального уничтожения россиян: военный назвал место, которое может стать ловушкой армии РФ

Глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко считает, что россияне на Покровском направлении могут попасть в "место тотального уничтожения". По его словам, в последнюю неделю потенциал наступления армии РФ спал на этом направлении.



Война в Украине. Фото из открытых источников

Военнослужащий Иван Тимочко в эфире телеканала "Еспресо" рассказал, куда россияне начнут двигаться, если им удастся захватить Покровск.

"Покровское направление — тактического уровня направление. Чтобы добиться успехов на юге Донетчины или на юго-восточном направлении, врагу нужно продвигаться на направлении Угледар — Курахово — Покровск, чтобы создать плацдарм для движения, прежде всего, охвата, соединения конца самой Донецкой области, и чтобы потенциально рассматривать как плацдарм для движения в сторону Днепра", – отметил военнослужащий.

Тимочко отмечает, что в последнюю неделю ситуация в украинском инфопространстве по вопросу Покровска изменилась. Ранее указывали будущую оккупацию города, как свершившийся факт, но сейчас, по словам военнослужащего, "этот накал спал". Тимочко считает, что со временем прорыв армии РФ в сторону Покровска может стать для нее ловушкой.

"Импульс или наступательный потенциал, который россияне имели в этом направлении, существенно снизился, и у них теперь дилемма. Если оккупанты не активизируют свои войска в районе Курахово — Угледар и не достигнут там каких-либо успехов тактического уровня или не расширят хотя бы в этом направлении свои фланги, то есть риски, что в скором будущем Покровское выступление может для них превратиться в место тотального уничтожения", — прогнозирует Тимочко.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в случае уменьшения помощи от Запада Украина может создать ядерное оружие.

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