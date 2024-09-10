Место тотального уничтожения россиян: военный назвал место, которое может стать ловушкой армии РФ

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Slava Kot
Глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко считает, что россияне на Покровском направлении могут попасть в "место тотального уничтожения". По его словам, в последнюю неделю потенциал наступления армии РФ спал на этом направлении.
Война в Украине. Фото из открытых источников
Военнослужащий Иван Тимочко в эфире телеканала "Еспресо" рассказал, куда россияне начнут двигаться, если им удастся захватить Покровск.
Тимочко отмечает, что в последнюю неделю ситуация в украинском инфопространстве по вопросу Покровска изменилась. Ранее указывали будущую оккупацию города, как свершившийся факт, но сейчас, по словам военнослужащего, "этот накал спал". Тимочко считает, что со временем прорыв армии РФ в сторону Покровска может стать для нее ловушкой.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в случае уменьшения помощи от Запада Украина может создать ядерное оружие.
Также "Комментарии" писали о том, за что воюют российские оккупанты. Военнопленные РФ называют один фактор мотивации.
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