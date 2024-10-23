10 октября российские захватчики из 155-й отдельной морской пехотной бригады захватили группу украинских операторов БПЛА на Курщине и расстреляли их. Украинские морпехи 501-го батальона морской пехоты контратаковали и отомстили за побратимов. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Forbes".

ВСУ. Фото из открытых источников

СМИ отмечает, украинские бойцы на нескольких бронетранспортерах М-113 во главе с парой танков Т-64 атаковали по главной дороге, которая пролегала мимо Зеленого Шляха, где и произошли трагические события.

Т-64 выпустили дым для прикрытия и били своими 125-миллиметровыми арматами, поразив по меньшей мере одну российскую машину. Дрон ВСУ зафиксировал пятерых погибших врагов.

"501-й батальон морской пехоты — не единственное украинское подразделение, которое собирается отомстить за Курщину, куда мощные украинские силы вторглись 6 августа, быстро захватив выступ площадью несколько сотен квадратных километров. Три элитные украинские бригады — 82-я и 95-я десантно-штурмовые бригады и 47-я механизированная бригада — также контратаковали 155-ю бригаду морской пехоты", — отмечает издание.

На прошлой неделе в пятницу 95-я десантно-штурмовая бригада загнала в угол взвод российских морпехов и уничтожила их с помощью танков, БПЛА, ракет и мин. Было ликвидировано 30 противников.

Читайте также на портале "Комментарии" — российские захватнические войска в последнее время увеличили количество систематических казней украинских военнопленных. Кроме того, враг применяет на фронте химическое оружие. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны ISW.

Аналитики отметили, что по сообщениям украинских официальных лиц от 21 октября, российские силы в пятницу, 18 числа, казнили двух безоружных солдат ВСУ недалеко от населенного пункта Селидово Донецкой области. Оккупанты расстреляли военнопленных в упор, когда они были связаны.



