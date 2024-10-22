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РФ в разы увеличила число казней украинских военнопленных: в США рассказали, о чем это говорит

ISW отмечает, войска РФ систематически казнят украинских военнопленных и применяют химоружие

сегодня, 08:20
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Кравцев Сергей

Российские захватнические войска в последнее время увеличили количество систематических казней украинских военнопленных. Кроме того, враг применяет на фронте химическое оружие. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в отчете американского Института изучения войны ISW.

РФ в разы увеличила число казней украинских военнопленных: в США рассказали, о чем это говорит

Казнь украинских военнопленных. Фото: из открытых источников

Аналитики отметили, что по сообщениям украинских официальных лиц от 21 октября, российские силы в пятницу, 18 числа, казнили двух безоружных солдат ВСУ недалеко от населенного пункта Селидово Донецкой области. Оккупанты расстреляли военнопленных в упор, когда они были связаны.

Кроме того, 20 октября российский военкор опубликовал кадры и открыто заявил, что войска РФ используют хлорпикрин (пестицид, который повреждает легкие) против украинских войск.

В свою очередь Госдепартамент США еще 1 мая объявил об установлении факта, что российская армия использует хлорпикрин и средства подавления беспорядков в нарушение Конвенции о химическом оружии, которую в том числе подписала Россия.

Украинские официальные лица ранее также сообщали, что россияне все чаще оснащают гранаты хлорпикрином.

Аналитики ISW пришли к выводам, что очевидное систематическое совершение военных преступлений, причем на всей линии фронта, свидетельствует о том, что российские войска продолжают действовать на низком уровне дисциплины. Это также говорит о том, что полевые командиры РФ ничего не делают, чтобы помешать своим подчиненным заниматься таким преступным поведением, либо даже поощряют его.

"Нет никаких доказательств того, что Россия привлекает российский персонал к ответственности за нарушения законов войны, о которых сообщалось", — резюмировали в ISW.

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