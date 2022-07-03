Мэр Мелитополя рассказал новые подробности об уничтожении военной базы оккупантов

ВСУ уничтожили военную базу оккупантов на аэродроме в Мелитополе. После обстрела российские захватчики сбежали со своей базы и начали спасать уцелевшую технику. Об этом, 3 июля, в эфире общенационального телемарафона рассказал городской голова Иван Федоров.

Мэр Мелитополя Иван Федоров (фото из открытых источников)

Чиновник рассказал о бегстве и спасении техники кафиров.

"С 3 утра после первых обстрелов они начали эвакуировать весь личный состав оттуда, в 6 утра, после второго массированного обстрела, они начали эвакуировать всю уцелевшую технику. Можно сказать, что Мелитопольского аэродрома как военной базы рашистов уже не существует ", – рассказал мэр.

Также Федоров сообщил, что оккупанты убегали со своей базы в течение 9-10 часов. После ударов ВСУ военные склады кафиров несколько часов детонировали. Среди россиян ранены, а вот из местных никто не пострадал.

Также известно, что украинские защитники уничтожили еще одну базу оккупантов возле поселка Мирное, недалеко от Мелитополя. Оттуда захватчики тоже хотели спасти свою технику.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что появилось видео, как ВСУ в Мелитополе уничтожили военную базу кафиров. Ночью и утром 3 июля ВСУ нанесли десятки ударов по одной из военных баз российских оккупантов в Мелитополе, где начали гореть горюче-смазочные материалы. Город объял черным дымом. Детонация снарядов была настолько сильна, что после десятков ударов взрывы продолжались несколько часов подряд. При этом градоначальник Мелитополя отметил, что рашисты через подконтрольные себе медиа пытаются подать взрывы как обстрелы российских оккупантов мирных кварталов города, но это полное вранье.

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