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Мэр Конотопа пообещал феерические видео, если российские камикадзе пойдут штурмом на Сумскую область

Мэр Конотопа Артем Семенихин в эфире 24 канал заявил, что в настоящее время оккупантов останавливают от наступления на Сумскую область те фортификационные сооружения, которые возведены для защиты региона

сегодня, 21:22
Автор:
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Ткачик Олеся
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Российские захватчики уже давно зашли бы на территорию Сумской области, если бы не подготовка оборонительных рубежей, заявил Артем Семенихин. Кроме того, он сообщил, что в области также возводят места "для будущего упокоения" российских врагов.

Мэр Конотопа пообещал феерические видео, если российские камикадзе пойдут штурмом на Сумскую область

Артем Семенихин

По его словам, эта информация оккупантам известна, поэтому они и сдерживаются от того, чтобы осуществить повторное наступление на область. Впрочем, он признал, что все же какое-то движение у границы есть, однако они не несет глобальной угрозы. Семенихин говорит, что не будет такого, что оккупанты вечером нападут, а на следующий день уже захватят Сумы.

При этом городской голова Конотоп добавил, что Силы обороны подготовили места, где в случае прорыва россиян, они станут камикадзе и из этих мест будут просто феерические видео.

"Каждого, кто зайдет на территорию Сумщины, его ждет такая рандомная смерть",
– подчеркнул городской голова.

Однако, как отметил Семенихин, сейчас оккупанты пытаются держать в напряжении жителей Сумской области и с помощью обстрелов заставляют гражданских покидать свои дома и уезжать.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что по прогнозам главы Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова, оккупанты начнут наступление на Сумскую область. Об этом также говорил и военный Максим Жорин. По его словам, захватчики там накапливают силы, чтобы совершить прорыв по харьковскому сценарию. Он добавил, что это направление может быть сложным.

Впрочем, как считают военные эксперты, пока у оккупантов нет ни сил, ни средств, чтобы начать наступление на Сумскую область. Однако они убеждены, что оккупанты будут обстреливать гражданское население и проводить диверсии, чтобы держать всех в напряжении.




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Источник: https://24tv.ua/ye-zagroza-prorivu-sumshhini-shho-kazhe-mistseva-vlada_n2560928
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