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Стало известно, имеют ли оккупанты силы, чтобы начать наступление на Сумскую область

Разведка предупреждала, что оккупанты готовы начать наступление в Сумской области, чтобы растянуть линию фронта. Однако, как отметил в эфире Freedom генерал Николай Маломуж, у захватчиков нет сил для осуществления такого замысла

сегодня, 12:00
Автор:
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Ткачик Олеся
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Россияне запланировали свою операцию в Харьковской области, чтобы масштабно отвлечь украинские резервы от Покровского направления и Часового Яра или даже Запорожской области. Кроме того, по данным разведки, захватчики решили идти наступлением также на Сумскую область для того, чтобы максимально растянуть линию фронта и отвлечь Силы обороны от наиболее горячих направлений.

Стало известно, имеют ли оккупанты силы, чтобы начать наступление на Сумскую область

Война в Украине

Однако, как отмечает бывший руководитель Службы внешней разведки генерал Николай Маломуж, по последней информации у российских захватчиков нет резервов, чтобы организовать наступление на Сумскую область. При этом он подчеркнул, что оккупанты будут продолжать обстреливать Сумщину или осуществлять разного рода провокации.

Кроме того, Маломуж считает, что у российских захватчиков уже нет сил, чтобы осуществлять дальнейшее наступление на Харьковскую область. При этом генерал подчеркнул, что оккупанты просчитались с открытием нового фронта. По его словам, они не смогли достичь поставленной цели, а именно продвинуться в Донецкой области. Хотя у врага было ожидание, что с началом наступления в Харьковской области сможет очень быстро захватить Донецкую область.

На самом деле, говорит Маломуж, Украина знала все планы врага, именно поэтому не снимала резервы с направлений в Донецкой области, а даже усилила их. При этом генерал подчеркнул, что по всем направлениям Силы обороны держат свои позиции.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что глава Харьковщины Олег Синегубов рассказал , что Силы обороны сумели стабилизировать линию фронта на севере Харьковской области. В частности, по его информации, Вооруженные силы помешали продвижению оккупантов по Липецкому и Слобожанскому направлениям. Впрочем, по его словам, ситуация в Волчанске продолжает оставаться сложной. Ранее сообщалось, что оккупанты контролируют 60% города. Там идут сражения практически за контроль над каждой улицей.




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Источник: https://uatv.ua/uk/rosiyanam-ne-vystachaye-rezerviv-dlya-operatsiyi-na-sumskomu-napryamku-malomuzh/
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