Мэр Киева сообщил, сколько погибших после удара по "Охматдету": среди жертв есть дети

Мэр Киева сообщил обновленные данные о жертвах и пострадавших после трагического удара по детской больнице "Охматдит". По последним сведениям, 94 ребенка были срочно переведены в другие медицинские учреждения, восьмеро из них получили тяжелые травмы.

Трагедия в Киеве: мэр подтвердил смерть детей после атаки на больницу

Сейчас в больницах остаются 57 человек, пять из которых в критическом состоянии. По последним данным, в результате атаки погибло 26 человек, включая троих детей.





Напомним, что 8 июля больница "Охматдит" подверглась ракетной атаке. Ударная волна и последующие разрушения наиболее сильно затронули корпус токсикологии, где находятся отделения хронических и острых интоксикаций. В этом корпусе также проводится диализ для детей.

Персонал больницы и службы экстренного реагирования быстро среагировали на ситуацию, обеспечив эвакуацию пострадавших и начав незамедлительное лечение. Сейчас основные усилия направлены на восстановление работы медицинских учреждений и обеспечение необходимой помощи всем пациентам.

Как сообщили порталу "Комментарии" в пресс-службе больницы, медицинское учреждение испытало очень серьезные разрушения и нуждается в огромных средствах на восстановление. Именно поэтому в больнице будут благодарны за любые пожертвования на восстановление больницы.

Помочь больнице можно перечислив средства на счет "Охматдета". Это можно сделать по этой ссылке

Также издание "Комментарии" сообщало – в Белом доме осудили удары России по детской клинике "Охматдет" и пообещали в течение этой недели прислать очень сильный набор сигналов и сообщений российскому диктатору Путину.