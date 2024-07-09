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Мэр Киева сообщил, сколько погибших после удара по "Охматдету": среди жертв есть дети

В Киеве после удара по больнице "Охматдит" более 20 погибших и десятки эвакуированных детей

сегодня, 11:01
Автор:
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Черновалова Кристина
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Мэр Киева сообщил обновленные данные о жертвах и пострадавших после трагического удара по детской больнице "Охматдит". По последним сведениям,  94 ребенка были срочно переведены в другие медицинские учреждения, восьмеро из них получили тяжелые травмы. 

Мэр Киева сообщил, сколько погибших после удара по "Охматдету": среди жертв есть дети

Трагедия в Киеве: мэр подтвердил смерть детей после атаки на больницу

Сейчас в больницах остаются 57 человек, пять из которых в критическом состоянии. По последним данным, в результате атаки погибло 26 человек, включая троих детей.

Мэр Киева сообщил, сколько погибших после удара по ”Охматдету”: среди жертв есть дети - фото 2

Напомним, что 8 июля больница "Охматдит" подверглась ракетной атаке. Ударная волна и последующие разрушения наиболее сильно затронули корпус токсикологии, где находятся отделения хронических и острых интоксикаций. В этом корпусе также проводится диализ для детей.

Персонал больницы и службы экстренного реагирования быстро среагировали на ситуацию, обеспечив эвакуацию пострадавших и начав незамедлительное лечение. Сейчас основные усилия направлены на восстановление работы медицинских учреждений и обеспечение необходимой помощи всем пациентам.

Как сообщили порталу "Комментарии" в пресс-службе больницы, медицинское учреждение испытало очень серьезные разрушения и нуждается в огромных средствах на восстановление. Именно поэтому в больнице будут благодарны за любые пожертвования на восстановление больницы.

Помочь больнице можно перечислив средства на счет "Охматдета". Это можно сделать по этой ссылке 

Также издание "Комментарии" сообщало – в Белом доме осудили удары России по детской клинике "Охматдет" и пообещали в течение этой недели прислать очень сильный набор сигналов и сообщений российскому диктатору Путину.



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Источник: https://t.me/vitaliy_klitschko/3269
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