Медведев признался в терроризме на государственном уровне - Подоляк

Бывший президент России Дмитрий Медведев утверждает, что Украина признает требования РФ, ведь только тогда сможет обеспечить стабильную энергетическую ситуацию в стране. На такие слова отреагировал советник президента Украины Михаил Подоляк в Twitter .



Советник президента Украины Михаил Подоляк. Фото из открытых источников

10 октября Россия осуществила массовый террористический запуск ракет по территории Украины. Главной целью российской власти было нанести значительный ущерб украинской энергетической инфраструктуре. Несмотря на то, что из 84 ракет было сбито 43, украинцы столкнулись со значительными перебоями в электроснабжении.

Владимир Зеленский сообщил, что около 30% электростанций были повреждены россиянами. Поэтому украинцы начали экономить энергию, а власти известили граждан о веерных отключениях.

Дмитрий Медведев заявил, что единственным вариантом для Украины остается "признать законность требований России". На такое заявление ответил Михаил Подоляк. Советник президента Украины отметил, что Украина не согласится капитулировать, несмотря на постоянные угрозы со стороны России.

"По сути это официальное признание в терроризме на государственном уровне", — считает Подоляк.

Ранее портал "Комментарии" писал о реакции Андрея Ермака на выход России из зерновой сделки после взрывов во временно оккупированном Севастополе. Значительные повреждения получил российский фрегат "Адмирал Макаров", являющийся главным кораблем Черноморского флота РФ.

Также "Комментарии" писали о заявлении Михаила Подоляка, который известил срок того, когда закончится война. По словам советника президента Украины, при благоприятных условиях поражение России может наступить в конце февраля или начале весны.

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